Los contagios de futbolistas, previsiones y protocolo, según Tebas y La Liga

El contagio. El gran miedo del amplio colectivo de futbolistas profesionales que juegan en España ante el plan de reanudación de la competición que busca, programa y defiende la Liga de Fútbol Profesional (LFP) desde que los torneos se pararon de cuajo por el estado de alarma y el confinamiento general provocado por la pandemia del coronavirus Covid-19.

Javier Tebas, presidente de la LFP, abordó este asunto en uno de los pasajes de su densa e interesante charla ofrecida por videoconferencia en la tarde-noche de este viernes bajo la organización de ADEA (Asociación de directivos y ejecutivos de Aragón). Y dejó una singular explicación respecto de cómo se analiza el espinoso asunto desde La Liga, cómo se estudia el comportamiento de los futbolistas apriorísticamente y cómo actúa el virus durante un partido, de los que se prevén jugar en cuanto sea posible a instancias del Ministerio de Sanidad, del Gobierno de España.

"Lo voy a explicar, aunque eso vendrá en el 'protocolo de partidos' que estamos preparando. La infección del coronavirus no se transmite por sudor. No se transmite por el choque. La zona por la que más se transmite es por la boca. Y eso, normalmente, cuando se está 15 minutos una persona delante de otra, con una distancia de menos de un metro y medio. Este es un 'nivel 1' de contagio", comenzó esgrimiendo Tebas.

"Y, después, el 'nivel 2' de contagio es cuando tú has estado a más de 2 metros... boca a boca y 15 minutos. Este segundo nivel de contagio es cuando se está alrededor de la persona que pueda tener un contagio y has estado de frente", añadió a su exposición.

"El nivel de cuarentena es diferente. En el 'nivel 1', son 15 días en casa, todos los que hayan estado en contacto con ese contagio. Y, en el 'nivel 2', solo la persona que está infectada", apostilló el dirigente de La Liga.

Y aún añadió más detalles en este relato. "La Bundesliga (torneo de Alemania), de acuerdo con los estudios que ha realizado, que son los mismos que los nuestros en ese sentido, establece que un jugador, en un partido de fútbol, no está nunca alrededor de otro jugador más de 15 minutos. Está 9 minutos. Y, además, no está los 9 minutos cara a cara. Esto lo sabemos por la tecnologia de la que disponemos. Así que, de haber un positivo, siempre sería del 'grupo 2'. Y, por lo tanto, solo ese jugador sería puesto en cuarentena. No el resto", abundó el abogado oscense.

"Además, no olvidemos que estamos con los test. Que no habrá jugadores que tengan ningún problema cuando salten al terreno de juego. La circunstancia de un contagio no se va a dar. Y tampoco de dará entre las personas que estén dentro del estadio, alrededor del campo de juego. Tiempo al tiempo. Pero, por si acaso, estas son las circunstancias que ha establecido un biólogo alemán puntero que está saliendo todos estos días por todos los lados", apuntó también Javier Tebas.