Tebas: «Real Zaragoza y Huesca tendrán que luchar mucho si quieren subir»

Javier Tebas, presidente de La Liga, protagonizó ayer hora y media de charla telemática en el foro de ADEA (Asociación de directivos y ejecutivos de Aragón). Más de 700 seguidores vía internet, con periodistas de toda España y del extranjero, conocieron de primera mano el presente más caliente del fútbol español en boca de uno de los dirigentes más activos y buscados en este tiempo de pandemia, de colapso del deporte rey en nuestro país y el mundo entero. Esta es la sinopsis.

Real Zaragoza y SD Huesca

«No hay atajos para subir a Primera sin jugar y lograr así el objetivo deportivo. No. Las ligas han de acabarse. Y no barajamos otro tipo de formato competitivo para solucionarlas si no se pudiera jugar al final».

«Quien diga que se va a subir o a lograr la salvación sin jugar, está engañando a la gente. Se dicen muchas idioteces. Como que uno, por ser de Huesca, le tiene manía al Real Zaragoza. Y que tomo decisiones con esa base. Es al revés. Siempre que he podido he ayudado, como en la salida de Agapito del club, en la que participé desde La Liga empujando a que saliese, por el bien del Real Zaragoza»

«Mi mensaje es que vuelvan pronto a entrenar porque, los dos, Real Zaragoza y SD Huesca, van a tener que luchar mucho en el campo si quieren subir, para conseguir el ascenso».

La liga acabará como sea

«Suspender la liga y no jugar no lo tenemos contemplado hoy. Hasta el 27 de mayo no cabe planteárselo. La UEFA tampoco lo hace».

«Tenemos que acabar esta competición como sea. Aunque haya clubes que digan que no será igual porque, a puerta cerrada, no van a tener a su público animando, que esto me lo he oído. O porque pueda perder a algún jugador... Aquí lo importante es acabar la competición y ser solidario con el resto».

«No, no nos iremos a septiembre, octubre o diciembre para terminar la liga actual. Hay competiciones europeas, partidos de selecciones de todo el mundo. No nos planteamos pisar terrenos de la temporada que viene. Acabaremos en julio y agosto a lo sumo».

«Estamos trabajando ya en cómo y cuándo empezar la liga que viene. Arrancaremos bien y tendremos espacio para programarla de sobras».

Habrá ascenso y descensos

«No va a haber ampliación de ninguna categoría. Los efectos económicos que eso causaría serían muy importantes. Hay un reparto de derechos audiovisuales contratado con el formato actual de 42 equipos entre Primera y Segunda. Y este modelo, con más de 2.200 millones por temporada en el reparto de Primera, no se puede modificar. No puede ser».

«Que todo el mundo tenga claro que va a haber descensos. Y también ascensos. Se juegue o no se juegue. Es un aviso para navegantes».

El 'pacto de Viana', ¿traición?

«No creo que el CSD y la Federación fuesen a esa reunión con la resolución cocinada entre ellos. Pero sí que yo fui allí y no sabía nada de lo que íbamos a hablar. Y mi objetivo era dar una solución al un gran problema. Y se optó por la modificación del Real Decreto».

«En ese pacto yo busqué el mejor acuerdo. Según digo siempre, un acuerdo que me haga sentirme incómodamente satisfecho. Siempre hay que ceder si quieres lograr cosas. Y yo lo logré en ese Real Decreto en aspectos relevantes en el ámbito audiovisual».

Falta de liquidez en los clubes

«Además del problema sanitario, un grave problema son los flujos de caja de los clubes en este parón hasta final de temporada. Hay que analizar los problemas de tesorería que bastantes van a padecer».

«Más que, por ejemplo, el Málaga, que ha mejorado su situación con la administración judicial, estoy preocupado por otro tipo de clubes. Hay muchos que están financiados por el sector bancario, por fondos europeos, desde hace bastantes años. Hay 700 millones de euros en financiación externa, en fondos radicados en Londres. Y debemos dar muchas explicaciones. El mundo de los grandes clubes también es delicado».

Casos Osasuna y Real Zaragoza

«Me siento satisfecho por el fallo y la sentencia del caso Osasuna. Ha sido muy bueno el desarrollo del juicio. Para nosotros siempre hubo un antes de este caso con sentencia condenatoria, aunque el éxito judicial no fuese igual. Y habrá un después, lo espero por la integridad del fútbol español».

«No tengo que pedir perdón al Zaragoza. La sentencia del caso con el Levante habla de 1,1 millones detinados a intereses opacos u ocultos. Cuando se sepa dónde están, yo pediré perdón».