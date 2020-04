Tebas: "No va a haber ampliación de categorías, igual que habrá descensos"

"No va a haber ampliación de categorías en el fútbol profesional (Primera y Segunda División), porque sería un perjuicio para todos. Estoy convencido de que no habrá ampliación de categorías, y mucho menos en la Liga Santander, igual que estoy seguro de que habrá descensos", aseguró este viernes el presidente de LaLiga, Javier Tebas. "La temporada terminará el 31 de julio, previsiblemente", apuntó Tebas, sin saber aún si el campeonato podrá reanudarse o no a puerta cerrada, a expensas siempre de las órdenes del Ministerio de Sanidad, que permitirá que pueda regresar el fútbol o, en caso contrario, tenga que cancelarse la competición de forma definitiva.

"Para volver tenemos que tener la autorización de la autoridad sanitaria, pero nuestra obligación es tener todo preparado para cuando se vuelva no se parta de cero", recordó el máximo dirigente de la patronal de clubes, que insiste en que ni la UEFA ni LaLiga se plantean hoy en día que no termine la competición. "La UEFA ha dado de plazo a las ligas nacionales hasta el 27 de mayo", recordó durante una videoconferencia organizada por el club de marketing ADEA.

"Hasta el 31 de julio seguro que vamos a poder jugar e incluso podemos alargar a después los campeonatos, tanto en Primera como en Segunda. Me quita tanto el sueño cuándo va a poder terminar esta temporada como empezar la siguiente", reconoció, "convencido de que se van a acabar las competiciones y las selecciones podrán ir a la Eurocopa en 2021".