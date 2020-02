Manresa-Casademont Zaragoza, en directo

El Casademont Zaragoza no quiere bajar el ritmo de crucero que ha adquirido y buscará un triunfo este sábado en la pista del Baxi Manresa para seguir acumulando victorias y asegurarse cuanto antes una plaza para disputar las eliminatorias por el título. Además, el equipo de Porfirio Fisac no quiere renunciar a seguir siendo el principal competidor del líder, F.C. Barcelona, al que solo tiene a un triunfo de distancia, y del Real Madrid, con el que se encuentra empatado.

El Casademont Zaragoza viene de lograr la primera plaza del grupo D de la Liga de Campeones tras ganar en el último segundo en la pista del Happy Casa Brindisi italiano, lo que le ha afianzado en su moral, que se encuentra en máximos tras la gran temporada que está completado tanto en la competición europea como en la española. Sin embargo, tras el gran éxito que ha supuesto clasificarse como primero de grupo para los octavos de final de la Liga de Campeones y con la Copa del Rey asomando la próxima semana, además del hecho de que el Manresa está en la parte baja de clasificación, aunque no está pasando agobios clasificatorios, puede hacer surgir el problema de la relajación en el conjunto "rojillo".

Primer cuarto

El partido entre Manresa y Casademont ha comenzado con Fran Vázquez abriendo el marcador con un tiro de dos y una buena defensa de los zaragozanos. El equipo dirigido por Fisac no ha tenido un buen inicio en cuanto a labores defensivas y han permitido que los locales capturasen cinco rebotes ofensivos en los tres primeros minutos de encuentro. Alocén ha puesto el 2-4 tras una buena acción que ha culminado con una bandeja. Brussino ha puesto tierra de por medio con dos triples para poner el 4-10. El conjunto zaragozano ha realizado ya cinco faltas y los locales han aprovechado para acercarse en el marcador a falta de tres minutos y medio del final del cuarto (8-10). El equipo de la capital del Ebro no ha estado muy inspirado en sus jugadas de ataque y el parcial de 7-0 a favor de los locales ha hecho mella en el devenir del encuentro. Hlinason no ha estado acertado en la pintura y ha cometido dos faltas que han permitido a los de Pedro Martínez aumentar su ventaja (15-10).

Segundo cuarto

El segundo asalto ha arrancado con Ennis anotando los primeros puntos de los visitantes, aunque Manresa ha reaccionado con un triple para poner el 18-12. Krejci ha entrado en juego apoyando la dirección de San Miguel. Los locales han seguido realizando buenas acciones en ataque, mientras que los pupilos de Fisac no han sabido aprovechar sus oportunidades. Vit ha convertido su primer triple en el tercer minuto del segundo parcial para poner en el marcador el 20-16, para después estrechar aún más las distancias con otro gran lanzamiento desde 6.25. La defensa ha continuado siendo un punto clave a mejorar, pero los zaragozanos han seguido acertados desde el triple para mantenerse por debajo de la barrera psicológica de los diez puntos. Ennis ha puesto desde el libre el 32-26 convirtiendo uno de los dos lanzamientos. Cvetcovik con un triple ha estirado el marcador hasta la máxima diferencia (9 puntos, con 39-30). Un triple de Barreiro ha acercado a los zaragozanos que se han marchado 42-35 al descanso.