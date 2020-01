España vuelve a reinar en Europa tras derrotar a Rusia en la final

Las 'guerreras del agua' hicieron gala a su cariñoso apelativo y, en una exhibición de trabajo, de constante intensidad, y de resiliencia tras ir perdiendo por 8-10, lograron este sábado el segundo título continental de su historia al imponerse en una vibrante final a Rusia por 13-12.

Budapest es una ciudad que se escribe con letras de oro para la selección femenina de waterpolo. Hace seis años logró allí su primer título europeo, al imponerse en la final a Países Bajos. En esta ocasión, con el Duna Arena como escenario, el conjunto de Miki Oca no falló, pese a toparse, como ya es tradicional, con un durísimo cuadro ruso.

No se desmoronó cuando las pupilas de Alexander Gaidukov parecieron meter la directa al inicio del tercer parcial. Como tampoco cuando perdió su único partido del torneo en la fase de grupos ante las neerlandesas.

Esta selección española tiene un carácter acreditado y lo volvió a confirmar en la capital húngara. Enlazó cinco goles para no solo neutralizar la ventaja de Rusia, sino para sentenciar el partido con un 13-10. Aunque sus rivales no se rindieron ya no les quedaba tiempo para impedir el éxito de las 'guerreras acuáticas'.

Miki Oca celebra con sus jugadoras el triunfo de España en la final del Europeo ante Rusia Zsolt Szigetvary/EFE

Los dos primeros cuartos, pese los nervios y la acumulación de imprecisiones, fueron un festival de goles con alternativas, con ambos equipos por delante en el marcador, para llegarse al descanso con un poco habitual en las finales, por abultado, empate 8-8, lo que mantenía la incertidumbre y la tensión.

Pareció salir perjudicada España de esta situación. Rusia pareció más fina en el inicio del tercer parcial. Ekaterina Prokofyeva y Maria Versneva situaban su ventaja en dos tantos (8-10), situación preocupante para las chicas de Miki Oca, sobre todo porque atravesaban un auténtico atasco en la faceta ofensiva.

Para su fortuna, la defensa, siempre resguardada por una magnífica Laura Ester, mantenía a flote al equipo y a partir de ahí llegó la reacción española. Maica García, imperial, y Anna Espar situaron el 10-10 al final del tercer parcial, todo un preludio a la sentencia, que llegó en el primer tramo del último cuarto, con los tantos de Clara Espar, Maica García y Paula Leiton.

13-10 y tan solo 1:27 por delante. Tan sólo una hecatombe podía evitar el triunfo de España. Rusia lo intentó con todo, pero solamente le dio para acortar su desventaja y situar el definitivo 13-12 que elevó a las 'guerreras del agua' al primer lugar del podio del Europeo de Budapest, que cerraron las anfitrionas, al vencer previamente a Países Bajos por 10-8.

Todo un refrendo para esta exitosa selección española de Miki Oca, que se presentará en Tokio 2020 con este oro como magnífico aval para aspirar a una nueva medalla olímpica.

Ficha técnica (13-12)

España: Laura Ester, Anna Espar (2), Bea Ortiz (2), Roser Tarragó (2), Clara Espar (1), Pili Peña (1), Paula Leiton (1) -equipo inicial-, Maica García (4), Marta Bach, Paula Crespí y Judith Forcá

Rusia: Karnaukh, Prokofyeva (4), Karimova (1), Borisova, Gorbunova (2), Timofeeva, Ivanova -equipo inicial-, Soboleva (2), Simanovich, Bersneva (1), Serzhantova (2).

Parciales: 3-4, 5-4, 2-2, 3-2.

Árbitros: Gabriella Varkonyi (HUN) y Adrian Alexandrescu (RUM). Sufrió tres exclusiones temporales la rusa Maria Borisova,

Incidencias: Final del Europeo de waterpolo femenino disputada en el Duna Arena de Budapest.