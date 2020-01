España se mete en semifinales del Europeo de waterpolo

La selección española femenina de waterpolo ha ganado este martes a Grecia (9-12) en los cuartos de final del Campeonato de Europa de Budapest (Hungría) y se mete en semifinales, donde podría encontrarse con la selección anfitriona, después de superar en un buen duelo a unas helenas que vencieron a las Guerreras hace dos años en la cita de Barcelona.

España se toma la revancha del último Europeo, que tuvo lugar en las Piscinas Bernat Picornell en verano de 2018, cuando se topó con el combinado griego en las semifinales y perdió por un ajustado 11-9. Esta vez, le endosó un 9-12 al rival y siendo superior durante casi todo el partido.

El inicio estuvo marcado por el huracán Margarita Plevritou. La griega marcó los tres goles de su equipo en el primer periodo y remontó ella sola el 0-2 inicial para las de Miki Oca, que devolvieron la moneda desde la boya con Paula Leitón y Maica García Godoy para cerrar el primer cuarto 3-4 arriba.

El segundo periodo (2-2) fue de defensas y España se fue al descanso largo con una ligera ventaja de 5-6, incapaz de ponerse tres goles arriba como cuando, por ejemplo, Roser Tarragó envió el balón al larguero después de una gran parada en la otra portería de una Laura Ester que fue de menos a más.

Pese a que España no estuvo fina en las acciones de superioridad numérica, el tercer periodo (1-3) fue clave para coger ventaja y saberse, en el agua y en el marcador, superiores a las rivales. En Grecia, Margarita Plevritou no aparecería de nuevo hasta el final del choque y las de Georgios Morfesis no encontraron otra vía al gol.

Sí lo hizo España, con Bea Ortiz, Maica García Godoy o Anni Espar, las líderes ofensivas de un combinado español que defendió bien, que se movió con agilidad en las boyas y que movió bien el balón para encontrar tiros abiertos, de Ortiz o de Judith Forca, para una máxima ventaja de 5 tantos.

En este primer partido del Europeo real, el de los cruces, España cumplió y además de ganarse esa revancha se ganó el derecho a estar en semifinales y acercarse algo más a las medallas. No obstante, no hay más presión que la de intentar ganar el campeonato porque, el billete para los Juegos Olímpicos, ya lo tienen ganado del pasado Mundial.

Ficha técnica: Grecia-España (9-12)

Grecia: Diamantopoulou (p); Tsoukala, V. Diamantopoulou (1), Eleftheriadou (1), M.Plevritou (4), Avramidou, Myriokefalitaki (1), Benekou, Kotsia, Ninou (1), E.Plevritou (1) y Xenaki.

España: Ester (p); C.Espar (1), Bach, González (1), Crespí, A.Espar (2), Tarragó, Ortiz (4), Forca (1), Leitón (1), García (2) y Peña.

Parciales: 3-4, 2-2, 1-3 y 3-3.

Árbitros: Margeta (SLO) y Schwartz (ISR).

Pabellón: Duna Arena de Budapest.