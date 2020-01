Garbiñe Mugurza cae en semifinales del torneo de China contra Alexandrova

La española Garbiñe Muguruza, sexta cabeza de serie, cayó este viernes en las semifinales del torneo de Shenzhen (China) frente a la rusa Ekaterina Alexandrova, que se impuso por 6-4 y 6-3 en una hora y 18 minutos.

La rusa rompió el servicio de la hispano-venezolana en el sexto juego y, pese a ceder el propio en el noveno, se apuntó el primer set con un nuevo 'break' en el décimo. La segunda manga registró también dos roturas para Alexandrova y una para Muguruza.

Alexandrova, número 34 del ránking de la WTA (justo por delante de Muguruza), había perdido en el único enfrentamiento previo con la española. Su rival en semifinales será la kazaja Elena Rybakina, que derrotó por 6-2 y 7-5 a la checa Krystina Pliskova.

Garbiñe, junto a su entrenadora Conchita Martínez, pusieron rumo inmediatamente hacia Hobart (Australia) donde, posiblemente, el próximo martes disputará su primer partido.

"Obviamente, me hubiera gustado seguir avanzando en este torneo, pero el análisis global de la semana es positivo. Me he sentido bien compitiendo y he podido jugar cuatro partidos. Ahora solo quiero seguir entrenando y competir en condiciones lo más que pueda", declaró Garbiñe.

"Estamos trabajando bien eso es lo importante en este momento. La temporada acaba de empezar, y esta semana ha sido positiva. El torneo nos ha tratado muy bien y me siento muy arropada siempre en Asia donde tengo un grupo de fans muy leal que me siguen a todos los torneos en los que juego, y eso es muy agradable", añadió.

Más de 12 horas de vuelo espera a Muguruza hasta aterrizar en Hobart. Garbiñe conoce bien la ciudad a la que le une un cariño especial ya que es donde ganó su primer torneo oficial de WTA en 2014.