El Fútbol Emotion pierde (1-2) y se coloca en puestos de descenso

El Fútbol Emotion Zaragoza no logró aguantar al Aspil Jumpers Ribera Navarra, que se impuso este domingo por 1-2 en el Siglo XXI, en un partido en el que reinó la igualdad pero sin fortuna para el conjunto de Arturo Santamaría, que con este resultado se coloca en puestos de descenso en la Primera Divsión. Hubo ocasiones para ambos equipos y de nuevo destacó Adrián Pereira en la portería local. Además, volvieron a la pista Adri Ortego y Ali, ya recuperados de sus lesiones.

Arrancó el partido con adversidades para el Fútbol Emotion Zaragoza. Un fallo en defensa obligó a Vïctor Tejel a cometer una falta peligrosa al borde del área que finalizó con gol de Pazos para el Aspil Jumpers Ribera Navarra en el primer minuto del encuentro. El equipo zaragozano no conseguía dominar la posesión y los visitantes amenazaban acercándose a la portería de Adrián Pereira que, sin embargo, no tuvo que intervenir porque los disparos no acertaban entre los tres palos.

A partir del minuto siete de partido los ánimos mejoraron en el Fútbol Emotion Zaragoza y se desarrollaron varias ocasiones. La más clara de Víctor Tejel, que disparó solo ante el portero, pero una buena mano de Gus impidió el empate. De igual manera, Adrián Pereira tuvo que intervenir en varias ocasiones en los siguientes minutos, sus acciones mantuvieron el marcador. El juego estaba muy igualado pero, a pesar de las numerosas ocasiones del Fútbol Emotion, en el minuto 17 llegó el segundo gol de los visitantes, en propia puerta de Tabuenca. La primera parte finalizó con una doble parada de Adrián Pereira, que levantó a toda la grada. Ambos equipos quedaron al límite de faltas acumulativas, con cinco cada uno.

Con el 0-2 a favor del Ribera Navarra comenzó la segunda parte y el Fútbol Emotion buscaba el gol. En los tres primeros minutos se acercaron en varias ocasiones a la portería de Gus, que detuvo dos tiros de Pedro Cary. El número seis del combinado zaragozano, además, estrelló uno en el larguero.

El gol del Fútbol Emotion Zaragoza llegó en el minuto 33 de los pies de Adri Ortego, tras una falta indirecta. Las distancias se acortaron en el marcador y la grada se emocionó. A partir de este momento, llegaron los nervios, con los locales presionando para tratar de igualar el marcador.

En el minuto 27 salieron de cinco, con Esteban de portero-jugador. Con este sistema, el equipo zaragozano tuvo varias ocasiones que no se transformaron. Muy clara fue la de Tejel en el último minuto, que detuvo Gus. Últimos segundos con posesión del Fútbol

Emotion y con la ya típica tensión del final del partido. Sin embargo, no llegó el gol del empate.

Fútbol Emotion-Aspil Jumpers Ribera Navarra: 1-2

Fútbol Emotion Zaragoza: Adrián Pereira, Diego Sáncho, Víctor Tejel, Esteban, Javi Alonso –cinco inicial-, Dani Álvarez, Óscar Villanueva, Tabuenca, Pedro Cary, Ali, Trasobares y Adri Ortego.

Aspil Jumpers Ribera Navarra: Gus, Lemine, Javivi, Tripodi, David Pazos -cinco inicial-, David, Paulinho, Nil, Sergi, Lucas y Uge.

Goles: 0-1, min. 1: Pazos. 0-2, min. 19: Tabuenca (PP). 1-2, min. 33: Adri Ortego.

Árbitros: Emilio Bernabéu y Raquel González. Amonestaron a los locales: Tabuenca, Adri Ortego, Javi Alonso y Esteban; y a los visitantes: David Pazos.