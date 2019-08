Pedro Cary: "Mi título va a ser poner al Fútbol Emotion un poco más arriba"

El Fútbol Emotion Zaragoza ha presentado esta mañana a la guinda de su proyecto de esta temporada. El internacional portugués, Pedro Cary, ya es uno más del conjunto zaragozano, que este lunes comenzó los entrenamientos de preparación de cara a la temporada 2019-2020 en La Puebla de Alfindén. El jugador tiene claro por qué tiene que luchar su nuevo equipo: “Aquí no se buscan títulos, pero mi título va a ser poner al Fútbol Emotion un poco más arriba. Vamos a pelear por estar en la Copa y el playoff y necesitamos trabajar muy duro para que las cosas salgan bien”, ha declarado el ala-cierre de 35 años.

En el acto, Pedro Cary ha sido presentado por el club, ante los medios y una veintena de seguidores, como “el fichaje internacional que dará un salto de calidad al equipo”. También han estado presentes el presidente del club, José Ramón Moreno, el entrenador, Arturo Santamaría, y el Director General de Fútbol Emotion, Carlos Sánchez Broto. El máximo mandatario del equipo zaragozano ha recalcado que esta incorporación “da un salto de nivel al equipo en todos los aspectos y sobre todo en el deportivo”, y acerca del objetivo de esta campaña ha explicado: “Queremos pelear por cosas importantes y nos daremos por satisfechos con estar lo más alto posible”.

También ha hablado del campeón de Europa de clubes y selecciones, su nuevo técnico, Arturo Santamaría. El nuevo entrenador del Fútbol Emotion ha aseverado: “El tener a un jugador del nivel de Pedro en nuestra plantilla dice mucho del proyecto. Es de agradecer el esfuerzo del club por conformar una plantilla de este nivel y también la apuesta del propio jugador por decantarse por nuestra opción”, y ha añadido que sabe las ganas de triunfar que tiene Pedro Cary en la Liga española.

Por su parte, el futbolista ha comenzado prometiendo que en dos meses hablará un español perfecto. Cary ha mostrado su deseo de llevar al Fútbol Emotion “un poco más arriba” y que para ello hará falta “trabajar muy duro”. Sobre sus primeros días en la ciudad y el equipo ha expresado: “Me ha dado una impresión de ser un club muy familiar en el que hay mucho cariño entre unos y otros. Me han recibido muy bien, ya he estado con todos y ahora como se dice aquí iremos ‘despacito’. Pero seguro que me voy a llevar muy bien con todos porque soy una persona de respeto y cercana”.

Acerca del porqué de su llegada a Zaragoza Pedro Cary ha explicado: “Creo que las personas en el día a día necesitan de cambios y ya he estado nuevo años en el Sporting de Lisboa, que ha sido un proyecto buenísimo. Pero creo que mi tiempo allí ya había terminado y tenía ganas de jugar en la Liga Nacional de Fútbol Sala. El club me ha dado la oportunidad y he optado por venir aquí y hacer las cosas bien. Tengo muchas ganas y la misma ambición”. Tras la presentación del fichaje estrella del Fútbol Emotion se ha llevado a cabo el sorteo de la camiseta del equipo firmada por el portugués, de unas zapatillas de fútbol, también firmadas y de un abono doble para toda la temporada del equipo.