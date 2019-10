Fisac: "Contra Bilbao, creo que va a ser un partido de pasión"

El Casademont Zaragoza pasa página y ya se centra en el próximo objetivo liguero. Tras el revés cosechado en su debut en la Champions League, con una mala actuación en Bonn ante el Telekom Baskets (85-71), el conjunto que dirige Porfirio Fisac aparca la competición europea para preparar el exigente duelo de la Liga Endesa que le va a enfrentar este sábado (18.00), en el pabellón Príncipe Felipe. Llega a Zaragoza el Bilbao Basket, que retornó el curso pasado a la élite nacional trassu breve paso por la LEB Oro. "Creo que va a ser un partido de pasión. Tenemos que igualar su nivel de pasión, su nivel de esfuerzo, de acierto y de juego y eso para nosotros es un gran reto. Quiero que así lo asumamos y lo veamos", ha subrayado Fisac este viernes en la previa del choque.

El técnico segoviano ha reconocido que el Bilbao Basket es el equipo "con las ideas más claras y que hace mejor baloncesto". Igualmente ha destacado que cuenta con un entrenador, Alex Mumbrú, que no crea dudas a sus jugadores y que siempre va con "positividad" y que sabe lo que hace. La escuadra vizcaína ha firmado un buen arranque de competición con tres vistorias y dos derrotas, el mismo bagaje que el Casademont, y viene de ganar al Baskonia en el derbi vasco (79-75).

Fisac ha analizado al rival y ha dicho que cuenta con un grupo de jugadores donde la llegada de hombres conocedores de la Liga como Rafa Martínez, Balvin o Schreiner les ha dado "una solvencia muy grande, una gran estabilidad". También ha valorado que la entrada de dos jugadores franceses, Rousselle, en el puesto de base, y Bouteille, de alero, de los que ha dicho que están "entre los jugadores que mejor entienden el baloncesto ahora mismo" ya que le dan "mucho criterio", además de contar con jugadores jóvenes como Kubota o el norteamericano Brown con facilidad para anotar.

El técnico del conjunto rojillo ha asumido que en los últimos partidos su equipo "no está fino ni jugando bien". "Hay unas situaciones claras en las que hay ciertos detalles en los que quizá me esté equivocando a la hora de planificar alguna rotación o algunos partidos, y en este sentido asumo una responsabilidad total", ha expresado.

El preparador del Casademont ha apostillado que "todos" están recibiendo "una dosis de realidad cien por cien". "Es muy importante que alguna vez seamos capaces de disfrutar de lo que tenemos. ¿Qué es lo que tenemos? Un grupo de jugadores con muy buena actitud que puede llegar a hacer muy buen baloncesto pero es que todo está muy igualado", ha asegurado.

A este respecto ha dicho que la Liga no es "nada sencilla" y que no pueden despistarse ni un minuto en creerse algo que no son y que para él, como entrenador, supone su gran reto, "convencer a todos de que la Liga va a ser apasionante y súper igualada". Para ello ha puesto el ejemplo de su próximo rival que ya ha sido capaz de ganar a dos equipos de Euroliga como Valencia y Baskonia y solventar con una victoria la complicada visita a Tenerife.