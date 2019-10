Fernando Barceló ficha con Cofidis para las dos próximas temporadas

Lunes de movimientos en el mercado ciclista nacional y con dos aragoneses como protagonistas. Si ha primera hora de la jornada se daba a conocer que Sergio Samitier fichaba por el Movistar Team para los próximos dos cursos, por la tarde se ha sabido que Fernando Barceló se ha comprometido para las dos próximas temporadas, 2020 y 2021, con el equipo francés Cofidis, en el que ya militan los hermanos Herrada, Jesús y José, y Luis Ángel Maté, en el que ya estuvo en prueba en el año 2017 antes de incorporarse al Euskadi Murias en el que ha militado en 2018 y 2019.

Barceló (Huesca, 1996) ha realizado un extraordinario final de temporada que concluyó este domingo 13 con un duodécimo puesto en la clásica París-Tours, y los días previos fue decimosexto en París-Bourges y sexto en el Tour de Vendée, además de ser tercero y noveno en sendas etapas de la Vuelta a España.

El equipo Cofidis ha confirmado oficialmente el fichaje del aragonés, y el que será su nuevo director Cédric Vasseur ha destacado que "al completar su primera Vuelta a España dio un paso adelante, y su actuación en París-Tours confirma esa progresión".

Barceló, en declaraciones facilitadas por su nuevo equipo, ha asegurado que está "muy emocionado" por regresar al equipo que le permitió "descubrir el mundo profesional". "Esta última temporada me ha ido muy bien y me ha hecho feliz debutar en la Vuelta. En las últimas carreras en Francia, tuve buenas sensaciones. Quería probar las opciones que podía tener, pero no esperaba obtener estos resultados tan positivos", ha comentado. "De ahora en adelante, voy a darlo todo por Cofidis. Poder codearse en cada carrera con los mejores ciclistas del pelotón mundial será muy enriquecedor y valioso para continuar progresando", ha dicho.

También se ha mostrado agradecido al equipo Euskadi - Murias, en el que ha estado las dos últimas temporadas, por permitirle unirse al Cofidis