Jaime Castrillo pasa del Movistar al Kern Pharma

Jaime Castrillo regresa al club en el que se formó. Tras pasar dos campañas en la élite del ciclismo dentro del Movistar, competirá ahora en el Kern Pharma, conjunto de categoría UCI continental de nuevo cuño que pretende ser la lanzadera hacia el profesionalismo de la siempre fructuosa cantera de la Asociación Deportiva Galibier cuyo máximo exponente hasta ahora venía siendo el Lizarte, formación élite y sub 23 .

Castrillo, de 23 años y que con el Movistar ha competido en pruebas como el Critérium du Dauphiné, el Tour de Romandía y la París-Roubaix, firma por una campaña en la que disfrutará de bastantes más galones de los que ha tenido hasta ahoral. Por lo pronto, el campeón de España sub 23 de contrarreloj en 2017 se marcha del hasta ahora su equipo “contento de la experiencia”. “He conocido una nueva forma de correr y pienso que he adquirido un nivel superior al que tenía”, considera. Así, llega a su nuevo destino “con actitud y ganas de progresar”. “En este segundo año como profesional me he visto con bastante nivel, un nivel que siento que no he plasmado en competición. No sé si llegaré a disputar victorias, pero confío en que entrenando bien podré demostrarlo esta temporada”, desea.

Allí el que vuelve a ser su director deportivo, Juanjo Oroz, cree que “lo tiene todo para ser un ciclista de altísimo nivel por su físico y personalidad”. “Le hemos visto desenvolverse en todos los terrenos y en el futuro será capaz de disputar cualquier vuelta”, añadió sobre el sexto clasificado sub 23 del Mundial de Innsbruck de 2018.

Entre el resto de aragoneses en el pelotón profesional, Jorge Arcas ha renovado con el Movistar hasta 2021, mientras que Fernando Barceló y Jorge Samitier deben buscar equipo una vez que esta misma semana se ha confirmado que el Euskadi Murias no continuará compitiendo. Ambos manejan ofertas.