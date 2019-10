La ruta europea del Casademont

El Casademont Zaragoza ya conoce su hoja de ruta para su ilusionante participación en la Champions League. Alemania, Turquía, Hungría, Lituania, Francia, Grecia e Italia. Este es el itinerario que deberán recorrer los discípulos de Porfirio Fisac en el Grupo D. Un largo camino que arrancará el miércoles 16 de octubre en el Telekom Dome de Bonn y que, en esta fase de grupos, concluirá el martes 4 de febrero en la ratonera del pabellón Elio Pentassuglia de Brindisi. En total, 14 durísimos encuentros que pondrán a prueba las energías y la motivación de una plantilla que compaginará la Liga Endesa con el reto continental. Un desafío mayúsculo, aunque repleto de alicientes.

La afición zaragozana no catará el sueño europeo en el Príncipe Felipe hasta el 30 de octubre, cuando comparezcan los húngaros del Falco Szombathely. Y es que sus dos primeros compromisos serán a domicilio. El estreno en la competición será frente al Telekom Bonn, séptimo clasificado en la pasada liga alemana, pero con amplia experiencia en los torneos internacionales. Como muestra, sólo en una de las once últimas campañas no ha jugado en Europa. Le seguirá otro habitual de las guerras continentales, el Besiktas de Dusko Ivanovic.

Otro contrincante con pedigrí es el Paok de Salónica, que en 1991 le arrebató al antiguo CAI Zaragoza la Recopa disputada en Ginebra, con la polémica marcando el duelo.

La escuela lituana estará encarnada en el Neptunas Klaipeda, una ciudad costera a 212 kilómetros de Kaunas. Actualmente ocupa el tercer lugar en su liga, a un triunfo del líder Zalgiris.

El Jeanne d’Arc Dijon Bourgogne, más conocido como JDA Dijon, retorna a una competición europea tras cinco años de ausencia. Al igual que el Casademont, ha sumado dos victorias en sus dos primeros choques ligueros en Francia.

Y finalmente, el Brindisi italiano, una escuadra con escaso currículo en la élite, pero que fue finalista en la última Copa transalpina.

En el calendario que se hizo público este martes, se descubren curiosidades, como que el conjunto aragonés abordará en diciembre tres partidos consecutivos como local: Brindisi (4), Bonn (11) y Besiktas (18). Además, todas las citas en el Príncipe Felipe seguirán el mismo horario: 20.30.

Una competición atractiva

El Casademont ha elegido la Basketball Champions League (BCL), entre otras razones, por su mayor atractivo económico, ya que reparte un total de 3,5 millones entre sus 32 participantes, con altos incentivos para los que llegan a las rondas finales. Hasta ahora, se distribuye un millón para el campeón, 400.000 euros para el subcampeón y 200.000 para el tercero. La Eurocup, a pesar de su teórico mayor nivel deportivo, reparte 3 millones entre sus participantes, con 450.000 para el ganador, 275.000 para el finalista y 150.000 para el tercero.

La competición, que cerró el domingo una previa para los clubes que no acceden de forma directa, divide a sus participantes en la primera fase en cuatro grupos de ocho equipos que disputarán dos partidos –ida y vuelta– a modo de liguilla entre ellos. Los cuatro primeros clasificados de cada grupo acceden a octavos de final. De este modo, el Casademont –así como el resto de los participantes– disputan un mínimo de 14 partidos de la denominada oficialmente por la competición como ‘regular season’. Este es otro de los atractivos de la competición para los zaragozanos: la posibilidad de repartir minutos de competición europea entre la plantilla, incluidos los jóvenes valores de su cantera.

Los octavos y los cuartos de final se disputarán a ida y vuelta y el acceso a la siguiente ronda se determinará en función de la diferencia de puntos. Los cuatro mejores equipos disputarán a principios de mayo la Final Four en la sede de uno de los participantes. La pasada campaña se celebró en Amberes (Bélgica) con el Telenet Giants Antwerp como anfitrión en un fin de semana que reunió también al Brose Bamberg, al Segafredo Virtus Bologna y al Iberostar Tenerife.

El Virtus de Bolonia se proclamó campeón tras superar 73-61 al Tenerife en el que militaban los hoy rojillos Rodrigo San Miguel y Nicolás Brussino. Los dos anteriores campeones fueron el AEK de Atenas y el propio Tenerife.

Esta campaña la Champions League cuenta con cuatro clubes españoles: el Casademont, el mencionado Tenerife, el Baxi Manresa y el San Pablo Burgos, que superó la fase previa.