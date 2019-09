Primeras piruetas en el tapiz

La temporada de gimnasia rítmica en Aragón en Aragón ya está en marcha. En el Palacio de los Deportes de Zaragoza se dibujaron este sábado las primeras piruetas y ejercicios. La 1ª Fase del Campeonato de Aragón conjuntos absoluto y base levantaron el telón competitivo, y reunieron a alrededor de 240 gimnastas pertenecientes a 14 clubes de la Comunidad. ¡

Así, en nivel absoluto, subieron a lo más alto del podio los conjuntos benjamín y júnior del CEGRZ M; alevín del CD Zaragozano, infantil del Club Escuela Esther Domínguez, y sénior y Primera Categoría del CEGRZ. En nivel base, los conjuntos vencedores fueron: en prebenjamín y benjamín, CD Zaragozano; en alevín, CGR Utebo; en infantil, el Club Equipe Sport; en cadete, CEGRZ; y en juvenil, DCG Montecanal. Todos los participantes en esta prueba lograron el pase Nacional en este nivel.

Esta cita, organizada por la Federación Aragonesa de Gimnasia (FAG), sirvió además como clasificatorio para la Final de la Copa de España, que se celebrará el próximo mes de noviembre en Pamplona. Así, los equipos que acudirán a la capital navarra fueron: en alevín, CD Zaragozano y Club Escuela Gimnasia Rítmica Zaragoza; en infantil, C. Esther Domínguez y CEGRZ M; en júnior, CEGRZ M y P; en sénior, CEGRZ y CD Zaragozano; y en Primera, CEGRZ.

En esta misma cita, también se repartieron los billetes para la Copa de España base individual, que la disputarán: en alevín, Celia Savirón (CDG Montecanal), Izarbe Jarabo (CGR Utebo), María Pueyo (C 2000 Barbastro), Paula Luna (CGR Utebo) y Paula Hanoi (CD La Gymcana); en infantil, Laura Mestre (Club Arcoris de Caspe) y Avril Gascón (CD La Gymcana); en cadete, Ainhoa Casas (C 200 Barbastro), Cristina Paricio (C. Equipe Sport) y Natalia Mazuelo (CGR Utebo); y en juvenil, Claudia Casas (C 2000 Barbastro) y Silvia Álvarez (C. Equipe Sport).

La FAG también organizó una nueva tecnificación cualificada, impulsada por el Departamento de Educación, Cultura y Deporte, impartida por Nancy Usero, que fuera componente de la selección nacional en la modalidad de conjuntos y seleccionadora nacional de 1998 a 2001.