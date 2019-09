Víctor Fernández: "No va a venir ningún jugador al Real Zaragoza"

Víctor Fernández ha zanjado todos los rumores de una posible incorporación al Real Zaragoza. Un fichaje que de haber llegado habría sido Sergio García. Solo se contemplaba su llegada. O él o nadie. “El mercado está cerrado. No va a venir ningún jugador al Real Zaragoza. No tenemos que gastar energías ni pensamientos en lo que va a ser los próximos días. No va a venir nadie”, ha sentenciado el técnico. Sin embargo, la ventana del mercado invernal podría abrirse para el conjunto zaragozano: “La posibilidad del mercado de enero está abierta para todos los clubes podemos acudir nosotros a esa ventana en función de las posibilidades económicas que tengamos”, ha aclarado Víctor.

El entrenador del Real Zaragoza ha declarado estar “muy satisfecho” con la plantilla de la que dispone y ha añadido que el conjunto de la capital de Aragón es “uno de los equipos que menos jugadores ha incorporado a la plantilla en comparación con el resto de equipos de Segunda División”, algo que ha aclarado que “no me da miedo”. Sin embargo, todos saben que a Fernández le habría gustado haber acometido alguna incorporación más, en concreto dos. “Es verdad que me habría gustado tener más alternativas y recursos para adelantarnos a cualquier problema y contingencia y todo hubiera sido más equilibrado. Pero el mercado esto es lo que nos ha deparado y es para mí punto y final”, aseveró el técnico.

El entrenador del Real Zaragoza, Víctor Fernández, ha hablado sobre cómo enfrenta el partido de este domingo en Alcorcón y la situación tras el mercado de fichajes. Heraldo.es

El domingo, el Real Zaragoza se enfrenta al Alcorcón a partir de las 18.30. El conjunto zaragozano buscará romper la mala racha del equipo en Santo Domingo, un campo que en las últimas visitas se está atragantando al conjunto blanquillo. Del estadio alfarero ha hablado también Víctor Fernández: “Es un campo en el que nunca he estado, pero que por lo que he visto y me han comentado los jugadores y los técnicos, es muy complejo, donde es difícil de jugar. Da la sensación de que hay mucho agobio porque las gradas están muy encima del campo. Tenemos que estar preparados para ser muy competitivos en estas condiciones”. El conjunto madrileño tiene seis puntos y en la pasada jornada goleó por 2-4 al CD Lugo. Respecto al contrincante del domingo del conjunto zaragozano, Víctor ha aseverado que se trata de “un rival muy poderoso” y que está firmando “un gran arranque de competición”.