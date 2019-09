Alcorcón y Real Zaragoza juegan este próximo domingo, a partir de las 18.30 horas (GOL/Movistar), en el en el campo de Santo Domingo, feudo del conjunto madrileño. Heraldo.es retransmitirá en directo todo lo que ocurra durante el partido.

En el estadio de Santo Domingo, el Real Zaragoza quizá pueda otro salto hacia arriba en la tabla, para incluso acercarse al liderato, en función de lo que ocurra en otros estadios. Acaso esta cita esconda el valor de un paso a las alturas, portillo que bien podría merecer la pena, aún siendo todavía temprano, cuando todavía estamos en el decurso de la cuarta jornada de la competición liguera. Siempre se miran mejor las cosas desde arriba, porque las atalayas ofrecen perspectiva, cierta tranquilidad y el tiempo que a veces falta para enmendar o corregir en un mundo que vive del presente rabioso.

Sabido es que a Víctor Fernández no le entusiasman la revoluciones una vez que se ha hecho una composición de su lugar acerca de sí mismo. Es decir, de su escuadra y de sus posibilidades. En consecuencia, la lógica invita a pensar que la alineación del Real Zaragoza no variará en exceso en relación a la última, la vista en La Romareda en el choque disputado ante el Elche o frente a la Ponferradina. El equipo aragonés no conoce la derrota y suele estar bien sellado, valor fundamental en esta categoría.

Las dos posiciones llamadas, en principio, a experimentar una variación se ubican en el eje de la defensa y en el centro del campo. Por motivos más que razonables, no es Alcorcón el mejor lugar para que el joven Enrique Clemente, que dio una fabulosa impresión en su debut con el primer equipo, siga sumando horas de vuelo. Sin duda, tendrá mejores momentos y escenarios. En el otro extremo de la carrera de un futbolista, Íñigo Eguaras también parece abocado a dejar espacio a compañeros con ritmo más alto y despliegue físico más amplio, aunque se pierda algo de pausa en el manejo del balón. Javi Ros sería su sustituto más natural, si bien en este tipo de decisiones no existe ciencia exacta.

A primera vista, el debate en torno a la titularidad para el resto de posiciones se reduce de modo considerable, salvo alguna variación particular y puntual que entienda Víctor como factor sorpresa.