Una ciudad orgullosa de sus nuevos olímpicos

Los montisonenses han estado este fin de semana pendiente des las redes sociales y de las carreras retransmitidas por Internet desde Bakú (Azerbaiyán) donde se ha disputado el Festival Olímpico de la Juventud Europea (FOJE) que ha consagrado a los atletas del Centro Atlético Hinaco Monzón Mario Revenga, Pol Oriach y Laura Pintiel.

Los tres jóvenes atletas del Hinaco Monzón regresan este lunes a casa con sus flamantes medallas de oro: Revenga en 110 metros vallas, Oriach en el 2.200 obstáculos y Pintiel, al igual que Revenga, en relevos 4 x 100.

Destacado España alcanza las diez medallas en el Festival Olímpico de Bakú 2019

Las felicitaciones han sido muchas, algunas muy emotivas como la del técnico de Deportes del Ayuntamiento de Monzón y uno de los entrenadores de la escuela base del Centro Atlético Monzón, Luis Jalle, que este domingo escribía en Facebook: “Cuando algo excepcional se torna en algo frecuente, habitual, dejamos de darle la importancia que tiene. Espero y deseo que esto no suceda con los éxitos deportivos que están cosechando varios jóvenes atletas del CAM Hinaco. Que el club de atletismo de una ciudad de apenas 17.000 habitantes aporte a la selección española 3 atletas de los 24 que la integran es impresionante. Pero que además los tres consigan una medalla de oro y uno de ellos añada a su cosecha un bronce es un caso digno de estudio. Los resultados no son fruto de la suerte, del azar. Detrás hay mucho trabajo, muchos sacrificios, muchas horas de entrenamiento… y no solo de los propios atletas. También de los entrenadores, de sus familias, de su grupo de entrenamiento. Me siento muy, muy orgulloso. Vuelvo a decir: que lo extraordinario por habitual no se vuelva intrascendente”

Para el presidente del Centro Atlético Hinaco Monzón, José Antonio Andreu, lo acontecido este fin de semana es “algo increíble, espectacular y extraordinario”. “Pensábamos que iban a tener grandes resultados y que lo iban a hacer muy bien, estando cerca de las medallas, pero han superado las expectativas. El éxito ha sido total con cuatro medallas”. Andreu también valor el excelente momento del joven atletismo aragonés con las medallas de Salma Pallaruelo y Mireya Arnedillo, esta última formada en la cantera de Monzón donde llegó a ser Campeona de España Infantil de 800 metros. “El éxito es tremendo, es fruto de una labor de 10 años cuando empezaron como benjamines en la escuela. El año pasado en categoría Juvenil sub 18 ya consiguieron grandes éxitos y lo de Baku ha sido el remate final de esta categoría”.

Mario Revenga, Pol Oriach y Laura Pintiel. HA

Futuro prometedor

El presidente de los atletas montisonenses se muestra confiando ante el que parece un futuro marcado por nuevos éxitos de estos jóvenes y del resto de compañeros del club. “Este año hemos conseguido que quince atletas de Monzón vayan el Campeonato de España sub 18, es una pasada. Y también en la categoría sub 20 como Juan Díaz y Pablo Delgado obtuvieron grandes resultados en el Campeonato Junior. Son atletas jóvenes pero que llevan a sus espaldas grandes campeonatos. No es flor de un día. Estos chicos tienen que ser el núcleo de atletas que lleven al club a un altísimo nivel durante muchos años”, afirma Andreu.

Tanto su club de origen como el Ayuntamiento están preparando sendos recibimientos. El Centro Atlético Monzón también lo hará extensible a los jóvenes atletas que participaron en el Encuentro Hispano portugués celebrado también este año. Mientras que desde el Ayuntamiento, que ya los despidió en el Consistorio antes de partir al FOJE, está preparando un recibimiento para la próxima semana. El concejal de Deportes y también atleta olímpico, Eliseo Martín, considera que Monzón tiene “una generación de atletas con unas condiciones increíbles y con un gran carácter competitivo porque siempre superan sus marcas en las competiciones. Dan lo mejor de sí en cada carrera. Tenemos una suerte por reunir a esta generación y sobre todo porque son súper amigos y disfrutan de lo que hacen al primer nivel”.

El concejal quiere “valorar” esta gesta de Bakú con un reconocimiento oficial “porque toda la ciudad está muy orgullosa de lo que han hecho. Se han colgado unas medallas con la camiseta del país y con mucha solvencia. Y eso hay que valorarlo institucionalmente”.