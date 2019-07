Cristina Ouviña celebra en Zaragoza la victoria de España en el Europeo

La jugadora de baloncesto zaragozana Cristina Ouviña ha recibido este martes un homenaje de parte de todos los grupos municipales del Ayuntamiento de Zaragoza por su reciente triunfo en el campeonato de Europa con la selección española femenina en Belgrado (Serbia).

Además de la jugadora de 29 años el consistorio ha querido destacar el trabajo del fisioterapeuta del equipo nacional femenino, y también del Basket Zaragoza, Juan Carlos Palacio.

El alcalde, Jorge Azcón, junto a la concejala de Deportes, Cristina García; el presidente de la Federación Aragonesa de Baloncesto y vicepresidente de la Española, José Miguel Sierra; y representantes de todos los grupos municipales, han acompañado a los dos campeones en un recorrido por el Consistorio y después, en la rueda de prensa posterior, el primer edil ha felicitado la labor de los dos homenajeados y ha destacado el "orgullo" que supone para la ciudad que "paseen el nombre de Zaragoza por Europa y todo el mundo".

Después, la jugadora ha destacado sonriente "el cariño recibido" por todos los ciudadanos y ha subrayado el "orgullo" que supone todo el reconocimiento recibido desde que se alzaron con la corona europea, un triunfo que para la jugadora es "el más importante" a nivel de selecciones en su carrera deportiva.

Por su parte, Palacios ha manifestado que la victoria de la selección ha sido "el triunfo de Aragón", que en buena parte ha sido posible gracias al trabajo de "muchos entrenadores y miembros de diferentes cuerpos técnicos" al confiar en jóvenes jugadores. "Detrás de esto hay mucho trabajo de cada uno de las personas que conforman los clubes del baloncesto aragonés", ha añadido.

La base nacida en Zaragoza, aunque con el seleccionador Lucas Mondelo juega como escolta, fue determinante para la consecución del título aportando intensidad en ataque y en defensa cada vez que saltaba a la pista desde el banquillo, lo que permitía aportar mayor dinamismo a la dinámica del equipo a lo largo del partido.

No obstante, a raíz de los buenos resultados colectivos que el cuadro lograba choque tras choque, Ouviña no percibía que su labor fuera "tan importante" en comparación con el trabajo de sus compañeras.

"Cuando todo el mundo me dice lo mismo imagino que habrá algo de verdad. Lo único que sé es que salía a la cancha más tranquila que nunca. Asumí el rol que tengo, que los minutos que jugase los disfrutase al máximo y diese lo mejor de mí. Este ha sido el campeonato en el que me he sentido más importante, y estoy muy contenta por eso", ha recalcado este martes.

La victoria de España en Belgrado selló el pasaporte de las jugdoras de Mondelo para disputar el Preolímpico en el próximo mes de febrero, algo que Cristina Ouviña afronta con "muchas ganas" para cumplir su sueño, "ir a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020".