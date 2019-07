Pleno de victorias españolas en el FIM CEV Repsol de Motorland

El circuito de Motorland ha sido el escenario este fin de semana de la quinta prueba de la temporada del FIM CEV Repsol, el prestigioso certamen considerado como la antesala del Mundial de Moto GP y Superbikes. Más de 150 pilotos de 24 nacionalidades se han dado cita en la instalación, agrupados en las cuatro categorías que integran el campeonato: Moto 3 Júnior World Championship, con el concurso del piloto de Ontinar de Salz Julián Giral; Moto 2 European Championship; Supersport 600 y la European Talent Cup. El programa deportivo se completó con la Cuna de Campeones, carrera soporte del ‘meeting’.

La jornada de este domingo puso el broche a un intenso programa de competición con la disputa de siete carreras, que depararon un pleno de victorias españolas. Xavier Artigas estrenó su palmarés de triunfos en Moto 3 Júnior tras imponerse a Jeremy Alcoba y a su compañero de equipo, Davide Pizzoli, en un final muy ajustado, en el que los primeros cuatro clasificados han cruzado la línea de meta separados por solo 93 milésimas. En esta carrera corrió el debutante Julián Giral (Júnior Team Estrella Galicia 0,0), que finalizó en una meritoria novena posición.

El aragonés partió en parrilla en la 24ª plaza; tras la salida de carrera, recuperó terreno de forma inmediata, rodando 15º al final de la primera vuelta. El prometedor piloto de Ontinar siguió mejorando posiciones hasta acabar noveno, puesto que le sitúa vigésimo en la general con 17 puntos. "La sesión clasificatoria me resultó difícil porque no tuve una buena referencia en la que apoyarme. Estaba muy retrasado en parrilla y el objetivo era hacer una buena salida. Lo hemos conseguido y en la primera vuelta he ganado casi diez posiciones, después he seguido ganando terreno poco a poco hasta llegar al segundo grupo. He logrado el mejor resultado de la temporada con la novena plaza y a sólo siete segundos del ganador, lo que también era un objetivo", valoraba el aragonés.

La primera carrera de Moto 2 se vio condicionada por las condiciones mixtas de la pista, debido a la lluvia caída en la noche del sábado y a primera hora de ayer. Un incidente en la primera vuelta obligó a parar la prueba, y la segunda manga se reanudó a diez vueltas, con éxito del español Héctor Garzó, seguido del malasio Daniel Kasmayudin y de Miquel Pons, estrenando ambos su palmarés de podios en el campeonato. Por la tarde, ya en condiciones de seco, el líder del campeonato, Edgar Pons, firmó la cuarta victoria de la temporada. Héctor Garzó y Niki Tuuli ocuparon las plazas restantes del podio.

Y en la European Talent Cup sobresalió Izan Guevara en la primera carrera, pese a recibir una penalización que le obligó a protagonizar una remontada hasta la primera posición final. Segundo fue David Alonso y tercero, Álex Millán. Ya en la segunda manga, Guevara volvió a demostrar por qué es el dominador de la categoría, alzándose con un nuevo triunfo –quinto del curso–, por 13 milésimas sobre José Antonio Rueda. El tercer peldaño del podio fue para David Alonso.