Julián Giral, talento aragonés este fin de semana en Motorland

El aragonés de 16 años, Julián Giral, es la esperanza del motociclismo de la comunidad. Este año debutó en la categoría de Moto 3 Júnior y este fin de semana vuelve a “casa” para competir en el FIM CEV Repsol en el circuito de Motorland Aragón. El joven piloto desea dar todo el gas posible para tratar de “estar delante” en la carrera que se celebrará en el asfalto de Alcañiz. La prueba arrancará el sábado con la jornada de clasificación y el domingo Giral tratará de puntuar y aspirar a un buen resultado en el circuito de su comunidad.

El joven natural de Ontinar de Salz empezó en 2012 su idilio con el podio, proclamándose campeón Promo Aragón 90 cc. Un año más tarde se llevó el título en 120 cc y en 2014 hizo lo propio en 140 y en Copa de España Minivelocidad 160 cc. Después de este prometedor y fulgurante inicio sobre las motos, recaló en la competición de mayor importancia de las dos ruedas en al ámbito nacional, el RFME CEV, conocido por ser la cuna de futuros campeones, como lo fue de la estrella del motociclismo español, Marc Márquez, antes que de Giral. Durante tres campañas compitió en Pre-Moto3 con la única escudería profesional con ADN aragonés, Targobank CNS Motorsport. La temporada pasada compitió en la European Talent Cup, desde la que consiguió el salto al Mundial Júnior Moto 3, donde compite a día de hoy.

Su primer curso en esta nueva categoría no ha tenido un buen inicio. El de Ontinar solo ha conseguido puntuar en los circuitos de Valencia (en la primera de las dos carreras que se celebraron en el trazado levantino) y en el de Le Mans. Antes de la prueba de este fin de semana en Motorland, la séptima del campeonato, Julián Giral está situado en el puesto 22 de los 28 participantes, con 10 puntos. La temporada llegará después del domingo a un parón veraniego de las 12 pruebas del campeonato, lo que permitirá que el piloto aragonés tome aire para afrontar con fuerzas renovadas la segunda mitad de la competición.

Un curso complicado

La temporada de Julián Giral no está resultando sencilla para él. “Es mi primer año en esta categoría, la pretemporada fue complicada debido a la adaptación a la moto”, explica Giral. El joven piloto debutó en el trazado de Estoril, donde las condiciones climáticas no fueron las más propicias y terminó cayéndose en la segunda vuelta. “No hemos conseguido tener un fin de semana tranquilo por así decirlo”, reconoce el aragonés, en un año lleno de complicaciones. El de Ontinar de Salz fue penalizado en Valencia, lo que le hizo partir desde la penúltima posición en ambas carreras. Pero esta circunstancia no fue impedimento para que la promesa del motociclismo de la comunidad hiciese gala de su talento y consiguiese terminar undécimo y sumar así cuatro puntos.

La competición continuó en Le Mans, donde Giral “pensaba que podía terminar entre los diez primeros”, sin embargo, unas malas primeras vueltas arruinaron su carrera ya que según señala el piloto “tenía ritmo para poder haber luchado por el pódium”. En el trazado francés consiguió sus últimos puntos hasta la fecha, sumando un total de 10, y tras las dos últimas pruebas en el circuito de Barcelona, Giral llega a Motorland, donde espera “poder hacer un buen fin de semana y estar delante”. El aragonés demuestra su madurez al tener claro que “este año consiste en seguir aprendiendo y en acumular experiencia”. Tras la carrera del domingo se producirá un parón veraniego de la competición, que se reanudará el 29 de septiembre con dos carreras sobre el asfalto de Jerez y la competición concluirá con una prueba en Albacete el 13 de octubre y dos más en Valencia el 10 de noviembre.