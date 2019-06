La Gran Trail Sobrarbe: cuatro recorridos en una carrera que cumple diez ediciones

Su primera edición, hace once años, la completaron 25 de los 50 corredores que la comenzaron. Y desde entonces no ha parado de crecer, al ritmo de las carreras de montaña, de las que ya es uno de los referentes en el pirineo aragonés y en el resto del territorio español. La Gran Trail Sobrarbe by Centralreservas.com, que este año celebra su décimo aniversario, reunirá este sábado a más de mil corredores que participarán en alguna de sus cuatro modalidades, que van desde los 26 kilómetros de la trail hasta los 73 de la Gran Trail, pasando por el maratón y la carrera por relevos.

Organizada por el Club Atlético Sobrarbe, pretende convertirse una vez más en una fiesta de la montaña, que reunirá a más de mil participantes de 39 provincias y siete países, un 15% del total mujeres. Para que nada falle, contará con la presencia de más de 100 voluntarios y un dispositivo de seguridad y emergencias propio, que incluirá cuatro ambulancias y dos vehículos de protección civil, así como conexión por radiofrecuencia de los organizadores durante todo el trazado.

La Gran Trail, la estrella de la jornada, arrancará a las 6.00 desde el campo de fútbol de Aínsa y recorrerá las poblaciones de El Pueyo de Araguas, Araguas, Laspuña, Badaín, Saravillo, Plan, Gistain, Serveto, Señes y Bielsa. Además, los 288 inscritos en la prueba reina podrán disfrutar del Ibón de Plan y de las vistas desde el Pico L’Orbar. En total, serán 73 kilómetros con 4.440 metros de desnivel positivo acumulado, todos ellos a través de los senderos GR 19 y GR 15. "Es una carrera preciosa y, dentro de su gran exigencia, está pensada desde el punto de vista popular, para los corredores", ha explicado este lunes Alberto Bosque, presidente del Club Atlético Sobrarbe, en la presentación de la prueba, a la que han asistido también el director técnico del Gran Trail Sobrarbe, David Latorre; el vicepresidente de la Comarca de Sobrarbe, José Luis Bergua; el director-gerente de TuHuesca, Fernando Blasco; y el director del patrocinador Centraldereservas.com, Ricardo Buil.

Recorrido del Gran Trail Sobrarbe.

La siguiente en dureza será el maratón, con un trazado de 50 kilómetros y 3.960 metros de desnivel positivo, con salida en Lafortunada y recorriendo el Ibón de Plan o el Pico L’Orbar. La gran novedad, una distancia pionera en Aragón, será la prueba por relevos. Se trata de una modalidad para equipos de tres corredores, en los que cada uno recorrerá 26 kilómetros, con un total de 4.440 metros de desnivel acumulado. Un kilómetro antes de meta, en el camping de Bielsa, el equipo se deberá reunir para recorrer juntos el último kilómetro de carrera y entrar a la vez en meta. "Es una modalidad muy atractiva, que está teniendo una gran aceptación y que tiene un elevado potencial en el futuro. En los relevos, como en el resto de pruebas, hay gente de bastante nivel, por lo que es posible que los tiempos sean muy buenos, mejores incluso que en años anteriores", ha comentado el director técnico David Latorre.

Recorrido del maratón del Gran Trail Sobrarbe.

La estimación de las instituciones es que se produzcan más de 5.000 pernoctaciones en la zona durante el fin de semana, "con unos ingresos directos de 500.000 euros en las empresas del Sobrarbe", según ha asegurado José Luis Bergua, vicepresidente de la Comarca. "Los ingresos indirectos son incalculables", ha agregado. "Es un evento de una gran magnitud, una de las mejores carreras de montaña que mueve a mucha gente este fin de semana pero que también atrae público durante todo el año", ha subrayado Buil, de Centralreservas.com.

La Gran Trail Sobrarbe será, además, una prueba "protectora del medioambiente", ya que ha eliminado el plástico de toda la carrera, incluidas la bolsa del corredor o los vasos de los avituallamientos. "Para nosotros es muy importante que los corredores sean conscientes del entorno en el que están corriendo y la responsabilidad que tenemos entre todos de conservarlo", ha rematado el presidente del club organizador.