Iván Santurde cruzó la meta de la Quebrantahuesos en Sabiñánigo en primera posición, con un tiempo de 5:43:40. Entró casi al mismo tiempo que el segundo clasificado, Haimar Zubeldia (5:43:45), del que dijo que gracias a él pudo conseguir esta victoria. El tercero fue Pedro José Sánchez (5:47:25).

Sabiñánigo ha vuelto a ser este sábado el epicentro del ciclismo nacional con la disputa de la 29ª edición de la Quebrantahuesos, en la que han cruzado la línea de salida 11.500 corredores.

Santurde no es novato en esta prueba de gran fondo de 198 kilómetros. Es la cuarta vez que llega el primero, aunque apunta que hacía 16 años que no la corría. Al llegar, rompió a llorar emocionado, "por diversas cuestiones", como él mismo explicó. Pero se mostró muy contento, porque a sus 49 años se despide por todo lo alto de la QH. Esta fue su última prueba en Sabiñánigo. "A mitad de carrera no me podía imaginar que iba a llegar primero", decía al reconocer que se había quedado rezagado respecto a los que iban en cabeza. Pero "al ser un hombre de fondo, tenía confianza en que podía alcanzarlos", como así fue.

También cruzaron la meta este sábado otros deportistas destacados como Miguel Indurain, un habitual ya de la QH, o Alberto Contador, el homenajeado de esta 29 edición y que ha llevado el dorsal número 1.

El presidente de la Peña Edelweiss, Fernando Escartín, explicó que la jornada se ha desarrollado con normalidad y que no se han producido incidentes o caídas graves.

La carrera reunió a 11.500 cicloturistas de 24 nacionalidades, que tomaron la salida a las 7.30 de la mañana.

En la prueba de medio fondo la Traparriscos, de 85 kilómetros, se impuso el valenciano Javier Izquierdo, quien invirtió un tiempo de 2:24:11 horas, con una media de 35 K/h. Jon Oiarzabal y Néstor Bielsa fueron segundo y tercero, respectivamente.

En su 29º edición, la marcha cicloturista, referente nacional y europeo de este tipo de pruebas, volvió a convertir la capital del Alto Gállego en toda una fiesta del deporte.