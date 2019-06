Javier Izquierdo, el más rápido de la Treparriscos

La Treparriscos, la prueba de medio fondo que acompaña a la Quebrantahuesos, ya tiene ganador, se trata de Javier Izquierdo, del club Dstrel Cycling Team CC, que ha completado la prueba en 2:24:11, conuna media de 35.10 kilómetros por hora.

En segundo lugar ha llegado Jon Oyarzbal Querejeta, con 2:25:49, y una media de 34,70 kilómetros por hora.

Javier Izquierdo es de Valencia y era la primera vez que participaba en la hermana pequeña dela Quebrantahuesos. "Venía con la idea de hacer un buen tiempo, pero me he visto con buenas piernas y he pegado una arrancada", ha explicado en la llegada.

La segunda y tercera clasificada entre las chicas de la Treparriscos QH

El segundo ha sido Jon Oiarzabal y el tercero Néstor Bielsa. Respecto a las chicas, la segunda ha sido Nere Carrera y la tercera Enara Eriz.

Los ciclistas participantes en esta prueba han avanzado hacia Biescas, suben a Cotefablo, continúan a Broto y desde allí, a Fiscal, con el alto de Petralba, para volver a Sabiñánigo y completar un recorrido de 85 kilómetros.