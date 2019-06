1

Favorece la pérdida peso

La actividad muscular que se realiza mediante los asanas quema menos calorías que si, por ejemplo, estamos una hora pedaleando a buen ritmo por caminos. No obstante, con las variantes más tranquilas se gastan casi 300 kcal., aunque con el hot yoga o el bikram (actividades que se realizan en salas climatizadas a unos 40 ºC) pueden consumirse casi 600. Eso sí, como cualquier deporte, el yoga no adelgaza si no se acompaña de una dieta sana y variada, con gran presencia de las frutas y las verduras de temporada.