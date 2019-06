Petos y balones "si os sobran": la curiosa petición de un equipo aragonés al Atlético de Madrid

Morés es un pequeño municipio situado al oeste de Zaragoza, a poco más de 80 kilómetros de la capital aragonesa. Allí, como en otros tantos pueblos de la Comunidad -en algunos, el balón ha dejado de rodar debido al drama de la despoblación- el fútbol constituye un poderoso argumento de encuentro y convivencia junto al resto de vecinos cada fin de semana.

Destacado El balón deja de rodar en los campos del Aragón vacío

Este año, el equipo de esta pequeña localidad ha vivido una temporada histórica, disputando su primer curso en Regional Preferente. Una campaña en la que no han dejado nunca de lado el sentido del humor, la agudeza y el ingenio, a pesar de no haber alcanzado el objetivo deportivo de lograr la salvación. Basta con echar un rápido vistazo a su perfil de Twitter, la red social que parece haberse convertido en los últimos años en un altavoz de múltiples usos para conjuntos humildes, para comprobar que la categoría de un club no es solo cosa de la clasificación.

Rafa Nadal consiguió el pasado domingo su 12º título de Roland Garros en París. Un hito que el CD Mores aprovechó para lanzar una singular propuesta al tenista mallorquín, coronado como indiscutible rey de la tierra batida.

✔️ @RafaelNadal se desenvuelve tan bien en tierra batida que es nuestro primer objetivo para el @cdmores 2019/20

👉 ¿Creéis que aceptaría la propuesta?

🎾 Si hay que poner la tierra más oscura... se pone eh

👟 ¡Enhorabuena por ese #RolandGarros!

PD. Si aceptas escribes un DM pic.twitter.com/3vOsL4pHtd — ᴄʟᴜʙ ᴅᴇᴘᴏʀᴛɪᴠᴏ ᴍᴏʀés ⚽️🥅 (@cdmores) 9 de junio de 2019

El fichaje de Antoine Griezmann, cuyo futuro parece encaminado al FC Barcelona, también ha sido objeto de deseo por parte del equipo aragonés, que aprovecha el comunicado para pedirle "si le han sobrado" materiales como balones o petos.

😎 Ante las noticias aparecidas en @marca, @diarioas y @tjcope queremos aclarar que el futuro se @AntoGriezmann está lejos del @cdmores

👉 No queremos enturbiar las relaciones con el @Atleti, al que aprovechamos para decirle que si le han sobrado petos o balones, nos vendrían 👌 — ᴄʟᴜʙ ᴅᴇᴘᴏʀᴛɪᴠᴏ ᴍᴏʀés ⚽️🥅 (@cdmores) 12 de junio de 2019

El CD Morés juega sus partidos de local en un humilde campo de tierra. Una situación que han intentado revertir, incluso, solicitando a Griezmann que destine su sueldo de un día a poner césped en el ‘San Félix Arena’, como ha sido rebautizada la instalación.

🤓 Hola @AntoGriezmann

😉 Hemos visto lo que dicen los periódicos de tu sueldo...

🥺 Con que estuvieses un día de 2019 sin cobrar, podríamos ponernos césped en el #SanFélix

😎 ¡Sería precioso! ¿Lo ves verdad?

®️ "Estadio San Félix - Griezmann"

👉 Tú dirás... en tu mano queda. — ᴄʟᴜʙ ᴅᴇᴘᴏʀᴛɪᴠᴏ ᴍᴏʀés ⚽️🥅 (@cdmores) 16 de mayo de 2019

Pero el delantero francés no ha sido la única estrella mediática tanteada virtualmente por el CD Morés. El club zaragozano también ha tuiteado al guardameta del Real Madrid Keylor Navas, advertido, eso sí, que "lo del campo de tierra no es negociable".

🤓 Hola @NavasKeylor

👉 Estamos empezando a planificar la temporada 2019/20

🤟 No te decimos nada y te lo decimos todo... ¿te atreves?

😌 Contamos contigo. Por cierto, lo del campo de tierra no es negociable. https://t.co/I5Vrz5UgyH — ᴄʟᴜʙ ᴅᴇᴘᴏʀᴛɪᴠᴏ ᴍᴏʀés ⚽️🥅 (@cdmores) 13 de mayo de 2019

Pero el buen humor del CD Morés también traspasa fronteras. Hasta tal punto que rechazaron el nuevo formato de la nueva Liga Europa, alegando que “nos viene muy mal jugar entre semana”.

👉 El @cdmores también rechaza la nueva Liga Europea

👌 Nos viene muy mal jugar entre semana 😬😬😬😬 pic.twitter.com/ATAHqb9cFQ — ᴄʟᴜʙ ᴅᴇᴘᴏʀᴛɪᴠᴏ ᴍᴏʀés ⚽️🥅 (@cdmores) 6 de abril de 2019

Para el recuerdo aquel tuit de hace ya cuatro años, cuando la entidad ofreció a la Federación Española de Fútbol sus instalaciones para disputar la final de Copa del Rey de 2015.

El @cdmores pone a disposición de la @rfef el campo de "El Palomar" para la disputa de la Final de la Copa del Rey pic.twitter.com/rtGK2qypNp — ᴄʟᴜʙ ᴅᴇᴘᴏʀᴛɪᴠᴏ ᴍᴏʀés ⚽️🥅 (@cdmores) 6 de marzo de 2015

Estos son solo algunos de los innumerables ejemplos del buen hacer del CD Morés en las redes sociales. Un conjunto que el año que viene volverá a militar en la Primera Regional de Aragón. Su sentido del humor y su sarcasmo, sin embargo, continuará siendo de otra categoría.