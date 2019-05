Alocén: "No me podía imaginar un año así"

"No me podía imaginar un año así", confesó este martes Carlos Alocén, base del Tecnyconta Zaragoza, quien ha ofrecido un rendimiento sobresaliente en su primera temporada como jugador profesional. Cocinado a fuego lento en las categorías inferiores del club –se incorporó en edad preinfantil–, el zaragozano está protagonizando una carrera fulgurante, muy por encima de las expectativas generadas, y sigue aumentando su prestigio a una velocidad de vértigo. De hecho, este martes recibió el galardón que le distingue Mejor Jugador Joven de la Liga Endesa, un reconocimiento que al que optan los jugadores de la Liga Endesa nacidos en 1997 o años posteriores, y que Alocén obtuvo por unanimidad tras una votación realizada por aficionados, jugadores, entrenadores y medios de comunicación. El zaragozano sucede en el galardón al exmadridista Luka Doncic, que lo había conquistado en las dos últimas ediciones.

El base del Tecnyconta recibió el trofeo de la mano del Director de El Corte Inglés de Sagasta e Independencia, Enrique Pérez del Nogal, en un acto que se desarrolló en el Ámbito Cultural del centro comercial de Independencia. "Después de tantos años en la cantera del Tecnyconta, en sus equipos de formación, es un orgullo pasar al primer equipo y hacerlo, además, de esta forma: dentro de una temporada donde te lo reconocen con este premio, que es un extra más a un gran temporada", explicó Alocén nada más recoger el prestigioso galardón.

El base también subrayó el acertado trabajo del Tecnyconta con sus jóvenes promesas, y su valentía para conceder oportunidades sin atender al carnet de identidad. De hecho, Alocén ascendió definitivamente a la primera plantilla con 17 años. "La apuesta que ha hecho el club por mí es de agradecer. La entidad ha mostrado toda la confianza hacia este proyecto que se está creando, que ha empezado por mí, pero vienen por detrás muchos otros jóvenes jugadores con muchísimas posibilidades", advirtió el zaragozano. "Hay mucho talento aragonés y esperamos poder disfrutarlo muchos años aquí, juntos, en el Príncipe Felipe".

"Estoy muy contento –añadió el base–. Esto me da fuerzas para seguir adelante. Ha sido una campaña muy buena, tanto a nivel individual como a nivel colectivo, ya que al equipo también le ha ido genial. No podía imaginar un año así", insistió el canterano, quien ha experimentado "inolvidables vivencias" en su primera temporada como profesional. «No imaginaba que sería a el capitán del equipo, que iba a tener este rendimiento, que nos clasificaríamos para el ‘play off’...", recordó el zaragozano, quien, además, pudo estrenarse con la selección española absoluta.

"Estoy muy contento por todo lo que me ha pasado, pero ahora quiero rematarlo contra Baskonia", anunció Alocén, en refenrencia a la eliminatoria de cuartos de final que enfrenta al Tecnyconta con los vascos. El primer partido se celebrará mañana, en Vitoria, a las 20.15. "Esta temporada hemos formado un grupo muy bueno, tanto de personas como de jugadores. Todos nos llevamos de una forma increíble, y eso se nota. En este sentido, yo me siento muy afortunado, al estar rodeado de gente que me está ayudando constantemente en la pista y fuera de ella", señaló Alocén.

Y el base, fiel a su carácter inconformista, se ha propuesto presentar batalla también en los ‘play off’. "Iremos a por todas. Acudimos el jueves a Vitoria con la intención de ganar, porque este grupo es ambicioso y no nos vamos a conformar con lo logrado hasta el momento. Saldremos a competir. Queremos seguir creciendo como equipo", advirtió.