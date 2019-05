El Castillo de Ayud en Calatayud, listo para el Nacional de motocross

El Campeonato de España de motocross arranca este sábado en el circuito Castillo de Ayud de Calatayud, con 154 pilotos inscritos. En esta jornada, además de los entrenamientos cronometrados, el público podrá disfrutar de las dos carreras del trofeo Kawasaki Team Green Cup, las primeras mangas de las categorías MXFemenino y MX125 y de las mangas de clasificación, que servirán para que los más rápidos, también los de Elite MX1 y MX2, elijan posición en sus parrillas de salida.

Para que todo este listo, los integrantes del Motoclub Calatayud se han afanado este viernes en pulir los últimos detalles y más tras las leves precipitaciones que han descargado a mitad de mañana. "Al ser un agua fina no influye. Durante la semana pensábamos que no iba a caer nada y lo hemos ido manteniendo en buenas condiciones con nuestro riego, así que lo que ha llovido nos lo ahorramos", ha explicado el presidente de la entidad, David García.

Las últimas dos semanas han sido de un trabajo más intenso en la pequeña hoya. "Hemos repasado el circuito, lo hemos perfilado con las máquinas y hemos aportado tierra donde, por lo natural del terreno, la lluvia la va quitando", ha detallado García desde la oficina de control. Durante estos días también han procedido al repaso del vallado y la colocación de las estacas, cintas y cables rudimentarios. Desde que en octubre acabó el Campeonato de Aragón, también han actuado en otros puntos concretos. "Hemos taludado algunas paredes para que haya más seguridad entre pilotos y público y hemos modificado el riego porque a algunas zonas no llegaba”, puntualiza el responsable. A ello se añaden una ampliación de la zona de 'paddock' y una línea de rodaje a modo de 'pit-lane'. En esta edición, García estará al frente de un equipo compuesto por más de 160 voluntarios desplegados por todas las instalaciones. "Vamos a reforzar algunas zonas y es de los circuitos donde más comisarios de pista se necesitan colocar por la complejidad de los saltos y las curvas".

En la zona de equipos, las escuadras más grandes han estado este viernes desplegando sus campamentos base. Es el caso de Husqvarna, donde sus dos primeros espadas, Ander Valentín (MX1) y Simeo Ubach (MX2) lideran sus clasificaciones. "Lo que buscamos es que se mantengan las distancias para cerrar los títulos en Alcañiz", aseguraba el máximo responsable, Xavi Galindo. A su juicio el trazado, además de ser "muy bonito de ver", cuenta con "dos o tres saltos que, si los pilotos saben hacerlos bien, ganan mucho tiempo". También alababa el "gran ambiente que hay los días de carrera".

Para Ferrán Serarols, responsable de KTM España, el panorama era diferente, en gran parte porque José Antonio Butrón, segundo de la general en MX1, "se lesionó la semana pasada y damos el Campeonato por perdido, porque no creemos que esté para la próxima". En cuanto a las opciones para Iker Larrañaga, perseguidor de Ubach en MX2, confiaba en "poder recortar puntos". Del circuito, Segarols reconocía que "es natural, con subidas y bajadas, y eso lo hace diferente al resto".

En otro de los motorhome, el del Jezyk Racing Team, Carlos Morchón, se presenta a la cita con “sensaciones agridulces" por los problemas físicos que arrastra Oriol Oliver, que llegó a liderar MX125 y ahora está a 23 puntos de la cabeza, y en la parte positiva por Gerard Congost, que busca diluir los solo 7 que le separan del líder de la misma categoría, Guillem Farrés. "Siempre que he venido aquí me he ido contento, tanto por los resultados como por el trabajo de la gente del Motoclub", reconocía Morchón, que también valoraba que la pista bilbilitana es "como las de antes, más motocross natural y eso nos gusta".

Entre los pocos pilotos que se prodigaban por las instalaciones estaba Aitor Ferrandis, inscrito en MX2 y que estaba centrado en el Nacional sub-18. "Busco coger ritmo y velocidad y aquí, en un circuito que lo llevo haciendo desde pequeño, con saltos y bajadas que me gustan mucho". En el plano local, el bilbilitano Elías González, que también ha participado en las labores para adecuar el circuito estos últimos días, reconocía tener “buenas sensaciones" para la Green Cup y animaba a que el público se acerque desde la jornada de este sábado "porque va a ser una jornada espectacular y en la que ya va a haber cosas en juego".