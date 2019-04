Zaragoza amaneció este domingo con los nervios a flor de piel. El centro de la capital se empezó a llenar de corredores desde primera hora de la mañana para vivir una de las grandes fiestas del atletismo aragonés. Nada más y nada menos que la XIII edición del Maratón Mann Filter de la ciudad. No defraudó la cita. Emoción, sufrimiento, valentía, satisfacción... Las sensaciones se enumeran por sí solas en una prueba tan dura como espectacular de 42 kilómetros y 195 metros. En esta, fueron Alberto Puyuelo (2h25:24), el mayor de los carismáticos hermanos, y la jovencísima militar María Romero (3h15:44), los que coronaron la meta. La gesta gana en mérito al tratarse, en ambos casos, de su debut en la carrera reina.

A las 8.30 comenzó a rodar el nutrido pelotón maratoniano. 1360 corredores, venidos desde diferentes partes del globo, con 16 de las 17 Comunidades Autónomas representadas. Una carrera internacional que, desde los primeros metros, gobernaron el atleta del AD Zuera Agustín Moreno, ganador de la Carrera del Ebro, y los Puyuelo (Oroel Jaca) -Alberto y Víctor-, quienes querían emular su gran triunfo en el Medio Maratón del pasado 10 de marzo. Moreno, que cerró su participación en un registro de 2h27: 53 y fue segundo, encabezó la lucha sin cuartel hasta el kilómetro 30, momento en el que Alberto Puyuelo paso a liderar el cronómetro hasta el final.

A las 8.30 ha comenzado la maratón de Zaragoza. A las 8.30 ha comenzado la maratón de Zaragoza.

"Era mi debut, nunca había corrido una prueba así y quería hacerlo con un poco de tranquilidad, no siendo demasiado ambicioso para ir viendo como me encontraba a medida que pasaba la prueba", se arrancó el ganador a su llegada. "Mi hermano Víctor, que ha venido de liebre, iba tirando de mí. Me ha llevado hasta el kilómetro 28, lo ha hecho perfecto, y a partir de ahí hasta el final he dado todo lo que tenía. Ha sido un debut soñado, me he encontrado muy bien, he corrido más rápido la segunda parte que la primera y eso es muy difícil", añadió, consciente de la importancia del trabajo en equipo que habitualmente completa con su allegado: "Mucha gente dice que el atletismo es un deporte individual, pero hace falta tener un grupo humano bastante fuerte que te apoye detrás. En este caso, tenemos la suerte que los dos hermanos hacemos atletismo, yo soy el entrenador de los dos y ambos entrenamos casi siempre por los mismos objetivos y nos intentamos ayudar. Hoy me ha ayudado él, la próxima vez le ayudaré yo y la verdad es que estamos muy contentos", concluyó Alberto, que con esta victoria se proclamó campeón de Aragón.

En categoría femenina, la gloria aguardaba con sorpresa. Con 19 años, sevillana, en su primer curso en la Academia General Militar, María Romero fue la más rápida de las 108 mujeres que no se quisieron perder el evento. "Ahora mismo no me lo creo. Cuando hemos empezado la carrera llevaba un ritmo de cinco minutos/kilómetro con unos compañeros de la Academia. Conforme iban pasando los kilómetros me he encontrado bien, me han animado a tirar para delante y hasta llegar aquí. No he pensado en cuanto me quedaba, no he querido mirar el reloj y muy contenta por ello. Es increíble porque ni siquiera sabía si iba a venir. No tengo palabras", expresó la joven corredora, ovacionada por un público entregado.

Entre la marea de aficionados, agolpados en la emblemática Plaza del Pilar, que despidió y recibió a los corredores, caras ilustres como la del histórico atleta aragonés Iván Martínez, más conocido en el mundo del deporte como 'El pelirrojo', entre otros. Un público que se desató en aplausos con la llegada de todos y cada uno de los corredores, quienes aterrizaban con caras de sufrimiento y felicidad. Como tercer clasificado de la categoría masculina fue Ander Barrio (2h40:33). Mientras, el podio femenino lo completó Jessica Lorenzi (3h17:38) y Noelia Marqués (3h18:10). Pero hubo más.

Salida de la 10 de la maratón de Zaragoza este domingo. Salida de la 10 de la maratón de Zaragoza este domingo.

Y es que, en paralelo al Maratón, desde las 9.30, se disputó la 10K, con una gran participación que rondó los 2.600 corredores. En esta carrera, se subieron al cajón masculino Walid Zbiba (31:32), Nadir Ait (32:10) y Roberto Martín (32:47), por ese orden. En féminas, Leticia Acereda (36:28), Isabel Linares (37:34) y Olatz Flores (37:46), fueron las grandes triunfadoras. El derroche de esfuerzo fue sobresaliente. Todos los corredores fueron obsequiados, gracias a la labor desinterasada del siempre necesario apoyo del voluntariado. Las celebraciones en la línea de meta, los abrazos, la felicitación mutua, la alegría por haber llegado. Miles de atletas que con su granito de arena formularon lo más parecido a una oda al deporte. Todos fueron ganadores, en una mañana que también adquirió tintes solidarios con las Asociaciones 'Egoísmo Positivo' y 'Muévete por los que no pueden'.