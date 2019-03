Un problema físico lastra la participación del aragonés Daniel Ambrós en Glasgow

Un problema en el isquiotibial de su pierna derecha ha lastrado este sábado el debut del zaragozano Daniel Ambrós en el Europeo de pista cubierta de atletismo que se está disputando este fin de semana en Glasgow. El atleta ha sufrido un percance físico en el tramo final de la prueba de 60 metros lisos que ha lastrado su rendimiento. Finalmente, ha sido séptimo de su serie con un registro de 6.99. Primero ha sido el turco Emre Zafer, uno de los grandes candidatos a subir al podio en el Europeo y a hacerse con la medalla de oro.

"He tenido un problema en el isquiotibial derecho. He notado una pequeña molestia, he intentado seguir pero no he podido terminar bien. Venía con una pequeña sobrecarga que en principio estaba tratada y curada, pero parece que no era así", ha lamentado ante las cámaras de Teledeporte el propio atleta minutos después de la ronda clasificatoria de los 60 metros lisos.

Pese a todo, el joven Ambrós, de 20 años, se ha estrenado en una cita internacional de gran nivel con la que remata su gran inicio de año en pista cubierta. "He ido poco a poco progresando, me han salido muy bien las carreras pero por desgracia donde tenía que estar bien no lo hemos estado", ha reconocido el deportista que prepara Esther Lahoz y que corre con los colores del Alcampo Scorpio 71.

Con la eliminación de Ambrós termina la participación aragonesa en el Europeo de pista cubierta de Glasgow. Salma Paralluelo quedó eliminada en la ronda clasificatoria de los 400 metros y Cristina Espejo fue undécima en la final de los 3.000 metros lisos.