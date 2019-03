La primera jornada del Europeo en pista cubierta, que arrancó ayer, no tuvo el desenlace deseado para las dos representantes aragonesas que debutaban con la selección nacional absoluta en esta cita de primer nivel. Salma Paralluelo (Alcampo Scorpio) pagó la novatada en las series de los 400 metros lisos, y Cristina Espejo (Playas de Castellón) no pudo dar la sorpresa en la final de los 3.000 metros que cerró la competición.

La fondista montisonense, que entrena en el CAR de León, acudía en un buen momento de forma tras la exhibición de hizo en el último Nacional de Antequera, donde se proclamó campeona de España con 9:02.45. Rebajar su marca personal era uno de sus objetivos. Pero Espejo acabó undécima con 9:06.26 en una carrera que se cortó en la vuelta nueve y donde la ganadora, la británica Laura Muir, voló para batir el récord de los campeonatos (8:30.61) y con seis atletas más por debajo de los 9 minutos.

Espejo se colocó en la línea de salida al lado de Muir y, como reconoció al finalizar, le dio "respeto". "Hubiera preferido otro tipo de salida, prácticamente en calle uno. Y me ha fallado eso. He corrido de menos a más. He salido demasiado conservadora por intentar no seguir el ritmo de las rivales que tenía al lado, que han hecho oro (Muir) y plata (la alemana Konstanze Klosterhalfen, 8:34.06", señaló Espejo, quien reconoció que se iba "contenta". "Nos ha costado mucho llegar hasta aquí. Es un buen final de temporada aunque lo hubiese soñado de otra forma. Tengo que estar contenta. He hecho una posición buena, me hubiera gustado hacer marca personal pero no siempre se está al cien por cien y salen las carreras como una quiere", concluía. En la final, la burgalesa Celia Antón terminó ganando plaza de finalista, octava con 9:00.57, marca personal.

Este sábado será el turno para el tercer aragonés presente en Glasgow, el velocista Daniel Ambrós (Alcampo Scorpio), que se estrenará en la primera ronda de los 60 metros lisos desde las 11.25 (Teledeporte).