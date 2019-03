La aragonesa Salma Celeste Paralluelo ha debutado este viernes en el campeonato de Europa en pista cubierta que se está disputando en Glasgow con un agridulce sexto puesto en su serie. La joven atleta de 15 años ha terminado los 400 metros con un registro de 55.30 que le deja fuera de las semifinales de esta noche. La francesa Amandine Brossier, con 53.40, ha sido la vencedora de la serie. Segunda ha terminado la eslovena Anita Horvat, con 53.53, y tercera la ucraniana Kateryna Klymyuk, con 53.68.

Salma ha concluido sexta y última en una carrera en la que le han faltado fuerzas desde el inicio, tal y como reconocía minutos después la atleta ante las cámaras de Teledeporte. "No se que ha pasado. Me he encontrado mal de piernas, no tenia fuerzas y no me ha salido la carrera como esperaba. Ahora solo queda aprender e ir a por la siguiente", explicaba la joven zaragozana. "Cuando hemos llegado a calle libre he perdido mi técnica, se me han metido todas por delante y ya ha sido imposible avanzar. Pero aprendo de esto y me voy con muchas ganas de seguir mejorando. La calle dos es más complicada para coger la calle libre, pero hay que reconocer que venía con una de las peores marcas aquí. Es una experiencia más y me lo he pasado muy bien, pese a todo", ha agregado. "Llegar a Glasgow ha sido un sueño. Ahora las sensaciones son malas pero tengo muchas ganas de seguir mejorando y aprendiendo", ha ampliado con ambición.

Pese al resultado, el debut de Paralluelo ha sido un hito histórico para el deporte español. Con 15 años 113 días se ha convertido en la atleta española más joven en competir en un Europeo en pista cubierta, un registro a nivel internacional solo rebajado por la marchadora noruega Kjersti Tysse, que compitió a una edad más joven que Paralluelo, con 15 años y 4 días, hace ya 32 años. Luego fue dos veces subcampeona olímpica de 20 kilómetros, en Sídney 2000 y Pekín 2008.

"Ahora me queda el campeonato de España sub-18 (la semana próxima en Valencia), en el que probablemente haré otra prueba, para descansar del 400. Al aire libre me planteo el 400 vallas, que me gusta mucho, y en fútbol ahora en marzo me voy a Suecia para un Europeo sub-17. Ya tengo ganas de jugar al fútbol, que hace tiempo que no juego", ha rematado.

Espejo, sin marca personal

Difícil lo tenía la montisonense Cristina Espejo en la final de los 3.000. La fondista, que entrena en el CAR de León, acudía en un buen momento de forma tras la exhibición de hizo en el último Nacional de Antequera, donde se proclamó campeona de España con 9:02.45. Rebajar su marca personal era uno de sus objetivos. Pero acabó undécima con 9:06.26 en una carrera que se cortó en la vuelta nueve y donde la ganadora, la británica Laura Muir, voló para batir el récord de los campeonatos (8:30.61) y con seis atletas más por debajo de los 9 minutos.

Espejo se colocó en la línea de salida al lado de Muir y, como reconoció al finalizar, le dio "respeto". "Hubiera preferido otro tipo de salida, prácticamente en calle uno. Y me ha fallado eso. He corrido de menos a más. He salido demasiado conservadora por intentar no seguir el ritmo de las rivales que tenía al lado, que han hecho oro (Muir) y plata (la alemana Konstanze Klosterhalfen, 8:34.06)", señaló Espejo, quien reconoció que se iba "contenta". "Nos ha costado mucho llegar hasta aquí. Es un buen final de temporada aunque lo hubiese soñado de otra forma. Tengo que estar contenta. He hecho una posición buena, me hubiera gustado hacer marca personal pero no siempre se está al cien por cien y salen las carreras como una quiere", concluía. En la final, la burgalesa Celia Antón terminó ganando plaza de finalista, octava con 9:00.57, marca personal.

Este sábado será el turno para el tercer aragonés presente en Glasgow, el velocista Daniel Ambrós (Alcampo Scorpio), que se estrenará en la primera ronda de los 60 metros lisos desde las 11.25 (Teledeporte).