Gary Neal: "Seguir en Zaragoza es una opción"

"Seguir en Zaragoza es una opción", ha confesado este martes Gary Neal, el jugador más productivo del Tecnyconta Zaragoza, nada más finalizar el entrenamiento matinal. El escolta, de 33 años, finaliza su contrato el próximo mes de junio , pero el club aragonés tratará de sellar su renovación. "De momento todavía no ha existido una reunión formal de la entidad", ha advertido el americano, quien, sin embargo, considera que se trata de "una situación lógica", porque "restan aún dos encuentros por disputar" , y todos están centrados "en acabar la temporada de la mejor manera posible". El Tecnyconta, eso sí, ya ha mantenido diferentes conversaciones con el jugador, encaminadas a pulsar sus pretensiones, y tiene previsto trasladarle una propuesta formal a su agente en los próximos días.

En cualquier caso, el americano no tomará una decisión inmediata sobre su futuro: "Ahora sólo pienso en el choque del próximo domingo, ante el Fuenlabrada, donde intentaremos sumar una nueva victoria; y luego hay otro partido más en Barcelona. Será después, con el curso ya finalizado, cuando estudiaré cuál es la mejor opción para mí y para mi familia", ha anunciado Neal, cuya aportación volvió a resultar determinante para el triunfo conquistado en Málaga, el pasado fin de semana, y que conllevó una recompensa mayúscula: la permanencia en la Liga ACB.

En este sentido, el americano ha recordado la importancia de la victoria "en una de las pistas más exigentes" de la categoría, el pabellón Martín Carpena, y subrayó "el gran trabajo de todo el equipo" para sorprender al Unicaja "Ganamos porque todos supimos jugar con dureza e intensidad, muy juntos, muy unidos, y mantuvimos fría la cabeza en los instantes decisivos. Ante un rival de Euroliga, todos completamos un gran partido. Fue un triunfo colectivo", insistió el escolta, quien finalizó la contienda con 39 créditos de valoración, fundamentados en 37 puntos, con 7 triples convertidos en sus 11 intentos, además de 7 rebotes, 2 asistencias y 1 robo de balón, y de haber generado 6 faltas personales en sus adversarios. Una sobresaliente actuación -otra más- que le ha reportado su cuarto MVP de la jornada. "Ser reconocido como mejor jugador es algo increíble, pero estoy feliz sobre todo por haber ganado en Málaga, y que el triunfo sirviera para alcanzar la salvación", destacó.

"Ha sido un temporada muy dura, con muchos contratiempos y dificultades. Se produjo un cambio de entrenador y llegaron, además, cinco nuevos jugadores", explicó el estadounidense, en relación a las incorporaciones de McCalebb, Bjelica, Ennis, Xavi Rey y Stoll. "Pero al final hemos logrado el objetivo, que era la permanencia, y hemos podido quitarnos esa pesada carga con dos jornadas de antelación", reiteró.

Consumada ya la salvación, Neal encara ahora un reto particular: finalizar el curso como máximo anotador de la Liga Endesa; un galardón que solamente puede arrebatarle Sylven Landesberg, el francotirador del Movistar Estudiantes. "En estos dos últimos partidos, mi mentalidad no va a cambiar en absoluto. Al contrario, saltaré a la pista con la única intención de ayudar al equipo a conseguir la victoria. No pienso en nada más", desveló el escolta americano, quien viene promediando 20.6 puntos de media por duelo. Landesberg, su más inmediato perseguidor, firma 20.1 tantos por encuentro.

Neal también ha tenido palabras para la afición, además de reconocer su "inmediata adaptación" al club y a la capital aragonesa. "Venir a Zaragoza ha sido una gran experiencia. Estoy muy agradecido, porque me he sentido muy querido y valorado por los seguidores. El domingo, con la salvación ta garantizada, será un partido para disfrutar", afirmó el estadounidense, quien reitera la necesidad de "acabar la temporada con buena nota" para recompensar "el ejemplar comportamiento de la afición en un campaña muy complicada para todos".

En Zaragoza, precisamente, ha encontrado Neal la estabilidad y el equilibrio necesarios para exhibir su verdadero potencial, gracias también al acertado desempeño de los servicios médicos y los fisioterapeutas del club. Una situación muy estimable, después de un periodo de intermitencias, altibajos, vaivenes, inseguridades, roles secundarios y destinos fugaces –Milwaukee, Charlotte, Minnesota, Washington, Reno Bighorns– que estuvieron, incluso, a punto de precipitar en verano su retirada del baloncesto profesional. A ese escenario apelará el Tecnyconta para tratar de cerrar su renovación.

La entidad no está en disposición de competir económicamente con la mayoría de sus oponentes; clubes con mayor capacidad financiera, y con muchos más atractivos en el aspecto deportivo, que podrían plantear al jugador propuestas totalmente inasumibles para los zaragozanos; pero los zaragozanos cuentan con argumentos de peso para convencer al escolta americano: el club quiere edificar su nuevo proyecto deportivo en torno a Gary Neal, quien no sólo se ha adaptado perfectamente a la ciudad, sino que también se encuentra muy cómodo jugando un único partido a la semana, tras la importante lesión de cadera que venía arrastrando los dos últimos años. En Zaragoza ha hallado, por fin, el escenario propicio para recuperar su mejor versión, para volver a sentirse importante. El lugar idóneo donde, incluso, poder plantearse la retirada.