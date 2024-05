El Ejército de Honduras interviene en Supervivientes tras la desaparición de Ángel Cristo

Esta edición de Supervivientes ha traído consigo una situación insólita. El concursante del programa Ángel Cristo ha desaparecido durante tres horas, infringiendo las normas y traspasando la zona de seguridad, poniendo en peligro su integridad física y la del equipo que tuvo que ir en su búsqueda.

Tras una fuerte discusión con Aurah Ruiz y de manera "inconsciente" y fuera de sí, se escapaba de la zona especialmente perimetrada. Desde Supervivientes apuntan que el programa se graba bajo explicitas medidas de seguridad, en las que se acota el terreno en el que los concursantes pueden desarrollar su supervivencia. Pese a ello, el concursante decidió saltarse las normas permaneciendo en paradero desconocido durante tres horas.

La gala comenzaba con Carlos Sobera explicando lo sucedido con Ángel Cristo: "El concursante ha permanecido en paradero desconocido durante más de tres horas. Tres larguísimas horas en las que ha atravesado, además, una zona muy peligrosa (...) La situación ha generado mucha angustia a la organización y a sus compañeros, hasta que al final fue localizado en perfecto estado", comunicaba.

Tras varias horas, Ángel Cristo es localizado a varios kilómetros de distancia 📍



El presentador añadía que ante esta situación, "tuvo que intervenir la Fuerza Naval de Honduras" y que Ángel Cristo permanecía aislado de la convivencia a la espera de conocer las consecuencias de su grave imprudencia.

Poco más tarde, el concursante conectaba en directo con Carlos Sobera y se explicaba: "No me encuentro bien (...) quiero pedir disculpas a la organización, al programa y a las personas que se han preocupado por mi porque no he pensado en las consecuencias y he actuado de forma inconscientes". Ángel Cristo intentaba justificarse diciendo que no se encontraba bien "psicológicamente" porque esta situación le había llevado al "límite".

La disputa ocurrió en Playa Condena, donde Aurah comentó cuánto tiempo pasaba Ángel Cristo con su hija. Un tema que enfurece mucho al concursante y que terminó con un encontronazo de reproches. Tras este altercado, la organización decidió que Aurah Ruiz recibiera una nominación directa en el caso de ser salvada el próximo jueves y que Ángel Cristo fuera expulsado. Ante ello, él contestaba: "Gracias. Es lo que yo quería: marcharme".