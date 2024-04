Rodolfo Sancho realizó el documental sobre el caso Daniel Sancho "por necesidades económicas"

El actor español Rodolfo Sancho ha protagonizado el primer capítulo de un documental sobre el caso de su hijo Daniel Sancho, quien se enfrenta a una posible cadena perpetua en Tailandia por el presunto asesinato del médico colombiano Edwin Arrieta. El estreno del documental en HBO Max ha coincidido con el inicio del juicio a Daniel Sancho, generando especulaciones sobre los motivos que llevaron al actor a realizar este proyecto.

El final aún no está escrito.



El Caso Sancho: Episodio Cero ya está disponible en HBO Max. #ElCasoSanchoEpisodioCero. pic.twitter.com/xBCbcqG2s6 — HBO Max España (@HBOMaxES) April 9, 2024

Carmen Balfagón, portavoz de la familia Sancho, ha aclarado en declaraciones a "Y ahora Sonsoles" que Rodolfo Sancho ha realizado el documental "por dinero, porque necesitaba financiación". Según Balfagón, el objetivo era "cubrir la necesidad económica que tiene un padre para intentar salvar la vida de su hijo", ya que "Tailandia es un pozo sin fondo" en términos de gastos legales. Además, la portavoz ha revelado que el actor tenía un proyecto profesional previsto para el 1 de mayo, pero debido a la duración del juicio, no podrá llevarlo a cabo.

Balfagón ha enfatizado el esfuerzo emocional que ha supuesto para Rodolfo Sancho hablar públicamente sobre este delicado tema familiar, afirmando que "no podéis imaginaros lo que le ha costado. La misma vida". La portavoz ha sido rotunda al afirmar que "si no se hacía el documental, no había dinero" para afrontar los costes legales del caso.

El caso de Daniel Sancho en Tailandia

Daniel Sancho, hijo del reconocido actor español Rodolfo Sancho, fue detenido en agosto de 2022 en la isla tailandesa de Koh Phangan por el presunto asesinato del médico colombiano Edwin Arrieta. Según las autoridades tailandesas, Sancho habría descuartizado el cuerpo de Arrieta y arrojado los restos al mar. El caso ha generado un gran interés mediático debido a la notoriedad de la familia Sancho en el mundo del espectáculo español.

Desde su detención, Daniel Sancho se encuentra en prisión preventiva. Si es declarado culpable, podría enfrentarse a una condena de cadena perpetua según las leyes tailandesas. La familia Sancho ha contratado un equipo legal para su defensa y ha expresado su apoyo al joven durante este difícil proceso.