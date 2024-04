Daniel Sancho, esposado de pies y manos, en el banquillo de los acusados en Tailandia

Este martes dio comienzo en el tribunal provincial de la isla tailandesa de Ko Samui el juicio contra Daniel Sancho por el presunto asesinato del Edwin Arrieta. El cocinero español lleva en prisión provisional desde el pasado mes de agosto, cuando confesó los hechos ante la Policía. Entonces se le pudo ver esposado durante la reconstrucción de los hechos, calmado mientras explicaba lo acontecido y señalando los lugares en los que había ocultado el cuerpo después de descuartizarlo y repartirlo por varios enclaves de la isla de Phagan, uno de los destinos más turísticos de Tailandia.

A primera hora de la mañana, el hijo del actor Rodolfo Sancho llegaba en un furgón de la Policía para sentarse en el banquillo de los acusados esposado de pies y manos. Durante el proceso, la Fiscalía buscará demostrar que hubo premeditación en el asesinato del médico colombiano mientras que la defensa del chef español sostendrá que se trató de un accidente durante un enfrentamiento. La premeditación y la intencionalidad son la clave para determinar la condena a la que se enfrentará Daniel en un país en el que está vigente la pena de muerte.

El juicio se está celebrando a puerta cerrada y, aunque la prensa ha podido acreditarse, no puede hacer ningún tipo de grabación ni transmitir nada de lo que suceda en el interior, ni siquiera se pueden tomar notas. De hecho, durante el proceso, todos los presentes deben cumplir una serie de normas budistas. Quienes estén en la sala deberán permanecer descalzos y vestir pantalón largo. Además, han de tener los hombros cubiertos. Igualmente, permanecerán sentados en una postura muy concreta: con las manos sobre las piernas que no pueden cruzarse.

Unas normas que también ha tenido que cumplir Rodolfo Sancho, padre del acusado, que llegó a Tailandia hace dos semanas. El reconocido actor llegó tranquilo, como es habitual en él, y respondió con amabilidad a los medios. Hasta ahora, había optado por el silencio y solo habíamos tenido noticias a través de su equipo legal, encabezado por el conocido abogado Marcos García Montes. A su salida tras finalizar la sesión, el intérprete aseguró que "todo ha ido muy bien". Por su parte, la madre de Daniel Sancho, Silvia Bronchalo, que aterrizó este domingo en el país asiático, no acudió a la vista.

En esta sesión inicial, que duró ocho horas, fueron a declarar los primeros testigos de la casi treintena propuesta por la Fiscalía tailandesa: los operarios que encontraron los restos de Edwin Arrieta en el vertedero de Phagan, la persona que alquiló a Daniel Sancho la moto con la que se trasladó por la isla y personal de los hoteles en los que se alojó el acusado.

El abogado español de la familia de la víctima, Juan Gonzalo Ospina, denunció durante el receso que el tribunal era "muy garantista" con la defensa. "Ha permitido al acusado hacer preguntas él mismo; algo que sería inaudito en España", apuntó. Además, relató que su equipo fue amonestado por la información que pudo trascender del proceso judicial por su parte. Temeroso de que la opinión pública pueda influir de algún modo en el proceso, el letrado mostró su deseo por que "la familia pueda cerrar esta etapa tan dolorosa y comenzar el luto".

Sobre lo que no realizó valoración alguna fue sobre la última sorpresa que el protagonista de 'El ministerio del tiempo' tenía preparada, el estreno de un documental de HBO Max sobre este controvertido episodio de su vida y de la de su hijo bajo el título 'El caso Sancho'. La primera entrega se estrenó coincidiendo con el inicio del proceso judicial. Las demás llegarán después de que se haga pública la sentencia, es decir, entre cuatro y ocho semanas después del 3 de mayo, fecha señalada para la finalización del juicio, aunque el tribunal puede darlo por terminado cuando considere que cuenta con información suficiente para dictar el fallo.

Un documental cuyo primer capítulo ha llegado cargado de impactantes confesiones, con Rodolfo Sancho sentado ante la cámara en su casa de Fuerteventura. "Mi primera reacción es de estupefacción y de no creerme a pies juntillas todo lo que están contando porque no cuadraba nada", expresa sobre cómo recibió la noticia de la detención de Daniel. El actor relata que su hijo le llamó "en un estado de shock importante". "Me cuenta que ha tenido una pelea con un tipo del que yo no sabía nada y que ha acabado de una forma trágica. La conversación no fue muy larga, la verdad. Fue una cosa absolutamente estrambótica porque le dejaban tener el teléfono y todo y él me cuenta lo que ha pasado", explica.

"En la conversación, Daniel me dijo que este tipo le había amenazado a él en el momento, que le había amenazado de muerte y con hacer daño a su familia. Y que se defendió de unas amenazas y de un intento de agresión sexual. Y luego pues nos cuenta todo cómo fue. La pelea, lo posterior a la pelea, el miedo, el pánico, el estado de disociación, todo eso", detalla. Unas palabras que abundan en la línea de defensa.

Y es que, el padre de Daniel califica la relación de su hijo con Edwin Arrieta de "tóxica". "Mucha gente tiene una relación que es tóxica. Lo que pasa que esto ha detonado en algo tremendo, pero es que todo es un aprendizaje", apunta.

Sancho también explica el motivo por el que su primer viaje fue más tarde de lo que se esperaba ya que, aunque empezó a planearlo desde el primer momento, eligió "formar un equipo potente que me pueda ayudar con el caso", antes de desplazarse y "eso, obviamente, lleva un tiempo", precisa. "Al final es un padre luchando por su hijo. Ese es el gran motor para no caer en la depresión, en la angustia", revela mostrando su faceta más íntima en un documental que, por problemas técnicos, desapareció de la plataforma durante unos minutos, desatando noticias falsas sobre una retirada del contenido en la plataforma.