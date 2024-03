Isa Pantoja pide ayuda en redes sociales para remodelar su casa

Isa Pantoja, conocida figura pública e hija de la célebre cantante Isabel Pantoja, pide ayuda en redes sociales para remodelar su hogar. Con el objetivo de transformar su espacio, ha hecho un llamamiento a sus seguidores en las redes sociales para encontrar a un profesional de interiorismo que no solo se enfoque en la decoración, sino también en el diseño integral de su vivienda. A través de sus stories de Instagram, Isa ha compartido: "Estoy buscando interiorista. Si alguien sabe de alguno de confianza, por favor, escribidme por privado", demostrando su interés por incorporar ideas novedosas y personalizadas a su hogar.

"Lo que realmente estoy buscando no es algo solamente de la decoración, sino también alguien que me ayude con el diseño. Sin el diseño no puedo avanzar absolutamente nada", reveló en una de sus publicaciones.

La respuesta de la comunidad online no se ha hecho esperar. Numerosos seguidores han respondido a la publicación, proporcionando sugerencias y contactos de interioristas de confianza. Isa ha agradecido este apoyo mediante su perfil de Instagram, indicando: "Ya estoy hablando con esas personas". Este gesto resalta la interacción positiva y el soporte que las redes sociales pueden ofrecer en proyectos personales y profesionales.