Arranca 'Supervivientes' 2024, el paradisiaco 'reality' que pone a prueba los límites de los famosos

El 'reality' de famosos por excelencia de la televisión regresa a las pantallas. Telecinco estrena este jueves (22.00) la nueva edición de 'Supervivientes', que supone además el regreso de Jorge Javier Vázquez a la cadena tras su traspiés con 'Cuentos chinos'. El programa comienza la aventura con un importante cambio en su mecánica y el primer juego de localización que repartirá al grupo de concursantes entre playa Olimpo y playa Condena, enclaves con muy distintas posibilidades para supervivencia y acceso a privilegios. En la isla seguirá Laura Madrueño como presentadora, mientras que Carlos Sobera y Sandra Barneda se harán cargo de las galas del martes y domingo respectivamente.

Producido por Mediaset en colaboración con Cuarzo Producciones (Banijay Iberia), los supervivientes pelearán para hacerse con un premio de 200.000 euros. Como suele ser habitual, será la audiencia la que decida la identidad del ganador final. En ese sentido, la nueva edición incorpora nuevas localizaciones en el paradisíaco entorno natural de Honduras, más de 150 juegos que dirimirán quién lidera el grupo y quiénes disfrutan de más recursos y privilegios y una nueva figura de la mitología griega, Poseidón, dios de los mares, siempre vigilante y dispuesto a dar su beneplácito o a desatar su ira ante los acontecimientos que tengan lugar durante la aventura.

Entre los 17 nuevos concursantes, los espectadores se encontrarán caras muy conocidas en Telecinco y otras que debutarán por primera vez en un 'reality show'. Los ojos de la audiencia estarán pendientes de cómo la hija de María Teresa Campos, la colaboradora de televisión Carmen Borrego (57 años), se lanzará desde el helicóptero.

Se estrenará en 'Supervivientes' tras popularizarse en la pequeña pantalla. Fue una de las últimas caras que aparecieron en 'Sálvame' y actualmente colaboraba en espacios como 'Así es la vida' o 'Vamos a ver'. Borrego estuvo muy ligada a su madre. De hecho era la directora adjunta de 'Día a día' y 'Cada día', los matinales que presentó María Teresa en Telecinco y Antena 3 respectivamente. "Me enfrento a muchas cosas que me dan miedo como el avión, el helicóptero, las picaduras, que me falle la cabeza", confiesa en declaraciones distribuidas por Mediaset antes de partir a Honduras.

También debutará en un 'reality show' el hijo de Bárbara Rey y Ángel Cristo, en plena actualidad por las fuertes acusaciones contra su madre. "Va a ser una prueba muy dura de superación para mí, en un momento que está siendo difícil y espero que consiga aguantar", asegura Ángel Cristo, de 42 años.

Por su parte, la presentadora, modelo y actriz Arancha del Sol (51 años) regresa a la televisión. Fue una de las caras más conocidas en los 90, en programas como 'Vivan los novios' o 'VIP Noche'. "Creo que se me darán bien las pruebas de agua", sugiere.

De los fogones al Caribe

Miri Pérez-Cabrero se metió en los fogones de 'MasterChef', pero ahora da un paso más como participante de 'Supervivientes'. El cantante de rap Arkano (29 años) se une al exitoso formato de Telecinco. "Tengo miedo al salto desde el helicóptero. Me despierto todos los días pensando en ello", relata. Compartirá islas con Aurah Ruiz (34), 'influencer', expretendienta de 'Mujeres y hombres y viceversa' y mujer del futbolista Jesé, y con las dos veces campeona mundial de windsurf Blanca Manchón (36). "Creo que lo que mejor se me dará en 'Supervivientes' es pescar y encontrar comida: el agua es mi medio", asume la deportista olímpica.

Desde 'La isla de las tentaciones' llegan dos concursantes: Claudia Martínez (27) y Mario González (30). El entrenador personal y exparticipante de 'El conquistador' Gorka Ibarguren (30) también se une al espacio junto a Javier Ungría (42), el ex de Elena Tablada, o el periodista Kike Calleja (42), rostro conocido en Telecinco en programas como 'Sálvame' o 'Fiesta'. También se suma la conocida como peluquera de famosos, Lorena Morlote (47 años), que puso sus manos sobre 'celebrities' como Victoria Beckam o Paris Hilton; o la exconcursante de 'MasterChef' Miri Pérez-Cabrero (30).

Cierran el casting de 'Supervivientes 2024' el waterpolista Pedro García Aguado (55 años), que se dio a conocer al gran público con 'Hermano mayor'; la actriz y presentadora Rocío Madrid (45); el bombero y tatuador Rubén Torres (31), y Zayra Gutiérrez (23), hija del exfutbolista José María Gutiérrez Guti y de la comunicadora Arantxa de Benito. "La compañía de mi hijo y mi pareja son lo que más voy a echar de menos", revela.

Desde Mediaset además han aportado nuevas cifras del desarrollo de 'Supervivientes 2024', uno de los formatos más ambiciosos y complejos de la televisión en la actualidad. El equipo está formado por más de 200 profesionales desplazados a Honduras junto a alrededor de 70 trabajadores locales. El dispositivo también incluye dos helicópteros y 20 embarcaciones para cubrir el día a día en los cayos; doce cámaras de juegos disponibles para captar la acción de los concursantes; 4.000 metros de fibra óptica para transmitir entre cayos, junto a otros más de 1.900 metros repartidos por las principales localizaciones del concurso; y un equipo médico y psicológico 24 horas disponible tanto para los concursantes como para el equipo del concurso.