Edurne anuncia su despedida de 'Got Talent' para dedicarse a su carrera musical

Edurne, la reconocida cantante española y jurado ininterrumpido de 'Got Talent España' desde su primera edición en 2016, ha tomado la decisión de abandonar el programa para enfocarse en su trayectoria musical. La artista compartió esta noticia a través de su cuenta de Instagram, describiendo los años vividos en el programa como "inolvidables" y destacando el duro proceso de decisión. "La próxima temporada de Got Talent no estaré con el resto de mis compañeros disfrutando del talento y la magia", expresó Edurne.

Durante su participación en el programa, Edurne se convirtió en un rostro familiar y querido tanto por el público como por sus compañeros de jurado, describiendo su experiencia como "una de las cosas más especiales de mi carrera". La artista resaltó el crecimiento personal y profesional obtenido, mencionando momentos de aprendizaje, alegrías y emociones vividas. "Me siento profundamente agradecida con el programa, la productora y la cadena por haberme acogido y cuidado como familia", afirmó.

Edurne no solo agradeció a sus compañeros de jurado y a Santi Millán, presentador del programa, sino que también dedicó unas palabras a Risto Mejide, con quien compartió numerosos momentos tanto en pantalla como fuera de ella. "A ti, querido Risto... No se me ocurre nadie mejor con quien haber compartido tantos momentos. Os quiero", dijo Edurne.

Edurne y su transición hacia la música

Con el anuncio de su salida, Edurne revela sus planes de centrarse completamente en su carrera musical y en la producción de un nuevo disco. "Siento que he dado todo lo que podía al programa y es momento de dedicar un espacio especial a mi música", explicó la cantante, asegurando que 'Got Talent' siempre tendrá un lugar especial en su corazón.

Edurne deja tras de sí una huella imborrable en 'Got Talent España', donde inició su andadura televisiva en 2016 junto a figuras como Jorge Javier Vázquez, Eva Hache y Jesús Vázquez. A lo largo de los años, el programa ha visto pasar a varios miembros del jurado, pero Edurne ha permanecido como una constante, apreciada tanto por su perspicacia como por su empatía hacia los participantes.

La noticia de su despedida ha generado una ola de reacciones afectuosas, incluyendo mensajes de apoyo de su pareja, David de Gea, y de Risto Mejide, quien ha acuñado el término "Risturne" para simbolizar su amistad. La cuenta oficial de 'Got Talent' también le dedicó un emotivo mensaje, deseándole éxito en su futuro y esperando un posible reencuentro.

La partida de Edurne de 'Got Talent' marca el fin de una era para el programa, dejando la expectativa sobre quién ocupará su lugar en el jurado y cómo influirá esta ausencia en la dinámica del mismo. Mientras tanto, sus seguidores aguardan con entusiasmo los nuevos proyectos musicales de Edurne, confiando en que esta nueva etapa traerá consigo éxitos que seguirán enriqueciendo su carrera.