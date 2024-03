Vuelve Berto Romero a la televisión y lo hace por partida doble. La noticia es fantástica porque se echaba de menos la presencia constante del cómico y actor en el medio. Le vimos recientemente en 'El otro lado', la ficción de Movistar Plus+ que mezclaba, y de qué manera, terror y comedia. En ella daba vida a un periodista del misterio que, tras varios años abandonado a su suerte, se topaba con el caso de su vida y su gran oportunidad para volver a la senda del éxito.

Pero, ya lo saben, la serie se estrenó en noviembre del pasado año y eso en la industria audiovisual y los tiempos que corren es casi una vida. Por eso, que de golpe y porrazo se hayan anunciado dos nuevos proyectos con su firma es una alegría. El primero será 'Ovejas eléctricas', un espacio producido por RTVE junto a K2000, la responsable de formatos como 'Órbita Laika', que presentará Romero y en el que, con la presencia de diversos invitados, se hablará de narrativas y de cómo se cuentan las historias. Libros, guiones de cine, canciones y videojuegos tendrán cabida en este espacio que La 2 emitirá en 'prime time'.

El segundo proyecto en el que se embarcará también tiene chicha. Más de dos años después de que 'Leit Motiv' bajara el telón en Movistar Plus+, Berto regresará a la plataforma con un programa nuevo basado en la célebre sección del cómico, 'El consultorio de Berto'. Producido nuevamente por El Terrat, el humorista ya ha lanzado un vídeo en el que pide a los espectadores que manden todas sus dudas vía WhatsApp o Telegram. Ojo, que esta misma semana lanzaba otro para indicar que los audios que ya está enviando el público pasan por Manel y que es él el que se está comiendo los «insultos o eructos». Yo me sumo a su llamamiento: no hagáis daño a Manel.