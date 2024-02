Prime Video une 'Aquí no hay quien viva' y Operación Triunfo: Paloma Cuesta grita a Juanjo

La edición de Operación Triunfo de este 2023-2024 ha sido todo un fenómeno en España y, como no, en Aragón con sus dos finalistas de Zaragoza. Y, por supuesto, con la gran 'ganadera' Naiara, que ha cautivado a todo el país con su voz y su carisma. A pesar de que ya haya pasado una semana de la final de OT, los fans siguen hablando del 'talent show' producido por Gestmusic. Por lo que Prime Video ha regalado a sus seguidores una serie video para los fans de 'OT 2023' y los de 'Aquí No hay Quien Viva'.

Paloma Cuesta y Juanjo Bona juntos en un 'clip' es una completa fantasía que la plataforma de video de Amazon ha regalado a sus seguidores en redes sociales. No solo eso, también se puede ver a la ganadora Naiara Moreno cantando para las famosas cotillas de Desengaño 21: Concha, Vicenta y Marisa.

si mis dos cosas favoritas se juntasen surgiría algo así 🎤 #OT2023 🤝 pic.twitter.com/2KPwWowWxH — Prime Video España (@PrimeVideoES) February 23, 2024

El video lo ha subido Prime Video a redes sociales y ha sido todo un éxito, de hecho, ha acumulado ya más de 15.000 'me gustas'. No es de extrañar, ya que el clip de Prime Video muestra momentos icónicos de los seis finalistas de Operación Triunfo, integrados perfectamente en otras situaciones míticas de la serie 'Aquí no hay quien viva'. Parece que estés viendo un capítulo de la serie española con nuevos integrantes.

Los finalistas de OT llegan a Desengaño 21

Naira, Paul, Ruslana, Juanjo, Lucas y Martin son los nuevos vecinos de Desengaño 21. Y es que, los protagonistas de la famosa serie española 'Aquí no hay quien viva' se han integrado a la perfección con los finalistas de 'OT 2023'. No es de extrañar que miles de usuarios seguidores de Prime Video en redes sociales hayan escrito a la plataforma, con cientos de mensajes, para felicitarles por su trabajo con el vídeo.