Los alegatos de Juanjo y Naiara para ganar OT: "He dado absolutamente todo, me he mostrado tal y como soy"

Quedan tres días para conocer quien será el ganador de la duodécima edición de Operación Triunfo. Los aragoneses Juanjo y Naiara están en la final que se celebrará este lunes y en la que aspiran ser los vencedores. En un vídeo publicado en la página oficial del programa, han explicado en 30 segundos sus alegatos para serlo.

Naiara comenzaba su intervención valorando el talento de sus compañeros. "Cualquiera se merecería ganar", se sinceraba la zaragozana, antes de centrarse en su paso por el programa. "He dado absolutamente todo, me he mostrado tal y como soy, he dado tanto lo bueno como lo malo, no me he cortado nunca en decir todo lo que pienso, en mostrar todo lo que soy", explicaba emocionada Naiara sintiéndose "orgullosa" de lo que ha "crecido" durante su paso por OT. Sus 30 segundos terminaban con una frase que la muestra tal cuál es: "Si gano seré muy feliz , y si no también seré muy feliz".

Tras ella, era el turno de su compañero Juanjo que reconocía no tener nada claro lo que iba a decir. Por ello, comenzaba dirigiéndose al público. "Quiero dar las gracias porque nos habéis visto todo este tiempo. Me hace muy feliz que hayamos podido entretener y ayudar a mucha gente que nos este viendo”, relataba el magallonero. Entonces, se centraba en que le "encantaría ganar porque creo que me he dejado aquí la piel cantando y como persona".

Para terminar, Juanjo ha querido hacer referencia a las críticas y comentarios que recibieron durante estas semanas a través de las redes sociales y ha explicado que ha "dejado un poco de lado lo que piense la gente" para mostrarse tal y como es.

La madre de Juanjo se pronunció en redes sociales a raíz del aluvión de críticas hacia los "triunfitos" pidiendo respeto y haciendo un llamamiento a la "empatía" y la "calma". "Me duele muchísimo que la gente transmita en redes tanto odio en contra de cualquiera de esta maravillosa comunidad", escribía en su momento, Nieves, la madre de Juanjo.

El próximo lunes 19 de febrero se celebrará la final de OT2023 a las 22.00. En Zaragoza, se abrirán las puertas del Pabellón Príncipe Felipe a las 21.00 para animar a los aragoneses.