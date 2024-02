Un vecino de Barbastro se lleva 111.600 euros de bote del concurso 'Atrápame si puedes'

El publicista natural de Barbastro, Roberto Perna, se ha llevado el bote acumulado de 111.600 euros concurso de Aragón TV 'Atrápame si puedes'.

A falta de 15 segundos de tiempo del minuto final el presentador del programa, Iñaki Urrutia, le ha lanzado la última pregunta: "¿Qué municipio cordobés celebra las fiestas aracelitanas?". Roberto ha respondido 'Lucena' y la respuesta fue correcta.

El ganador de este bote, el segundo de mayor importe logrado en el programa, ha asegurado bajo una lluvia de confeti dorado que gastará "parte del dinero en una moto, una vivienda y algún viaje".

Este jueves, ha señalado en una entrevista en el programa 'Aquí y ahora' de Aragón TV que Lucena era el único municipio de Córdoba que conoce. Según ha explicado, "hice la mili en Jaca y tuve un compañero que siempre repetía que era de Lucena, Córdoba. Tendré que hacer un viaje allí y darle las gracias", ha bromeado.

Para Roberto, ha sido un momento que ha vivido con gran emoción: "aún estoy asimilando lo que pasó ayer, porque es algo que no te esperas y de repente te cambia la vida", asegura. Además, ha querido recordar el momento en el que decidió presentarse al casting del programa: "me presenté porque me gustan los concursos, y aunque soy muy tímido y serio, finalmente me animé a presentarme. Hasta que de repente te ves allí levantado los brazos y es un subidón enorme". Aragón TV ha decidido pasar ese capítulo en el que se logra el bote a horario de máxima audiencia por la noche. El movimiento tuvo efecto en las audiencias del día ya que Aragón TV se convirtió en la cadena más vista con una cuota de pantalla del 13,5 por ciento.

'Atrápame si puedes' ha liderado su franja con un extraordinario 16,8 por ciento de share y 109.000 espectadores únicos. Ha sido lo más visto en horario prime time en Aragón y el espacio con mayor cuota de pantalla entre las autonómicas de FORTA.

Desde su estreno en septiembre de 2016, el programa ha entregado más de 400.000 euros en premios. El mayor bote entregado hasta el momento fue el que logró Patricia Badenas, de 150.400 euros, en junio de 2021.

'Atrápame si puedes' es un formato que, además de emitirse en Aragón TV, cuenta con versiones consolidadas en otras televisiones autonómicas como ETB, TV3 y Canal Sur, entre otras.