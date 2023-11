Filmin estrena serie y todo el mundo quiere a 'Nolly'

Cuando a Nolly Gordon la echaron de la serie 'Crossroads' tras 17 años interpretando a Meg, su protagonista, el descontento entre los espectadores fue palpable tanto en las portadas de los periódicos como en las miles de cartas y de llamadas que colapsaron la ITV, cadena que producía el culebrón. Es lo que sucede cuando ves a un personaje todos los días durante tanto tiempo, que sufres y disfrutas con sus desgracias y sus alegrías tanto o más que si fuera de tu familia. Afortunadamente, 'Crossroads' recuperó a Nolly cinco meses después, aunque lo que cuenta 'Nolly', la miniserie de tres capítulos disponible en Filmin y protagonizada por Helena Bonham-Carter, es el tiempo que transcurre entre que se anuncia su salida de la serie hasta que se hace efectiva. Y qué bien lo cuenta.

Las tres escenas iniciales ya definen, perfectamente, a Nolly: la primera, en 1938, nos descubre que es la primera mujer del mundo en aparecer en la televisión a color. La segunda transcurre en 1975: durante el rodaje de la boda de su personaje en 'Crossroads', hay miles de personas agolpadas en la puerta de la iglesia esperando a verla. El director quiere echarlas para que no aparezcan en la escena, pero ella se niega: «A saber si se pueden pagar la luz, el gas o el alquiler, pero aun así cogen y se plantan ahí fuera, juntos», le suelta. En la tercera vemos cómo una actriz que se acaba de incorporar al reparto pretende sentarse en la silla de Nolly, ante el horror de sus compañeros. Así, en menos de diez minutos, comprobamos que Nolly lleva toda su vida ligada a la televisión, que es una actriz cercana y muy querida por el público y que, también, es algo diva, tanto como para tener silla propia en el rodaje o imponer su criterio sobre el del director.

Una diva

Y sí, Nolly es una diva. Apunta, señala, tiene las ideas claras, se niega a decir un texto si no está de acuerdo, tacha y reescribe los guiones y le dice al resto de los actores dónde se tienen que situar. A pesar de eso, y porque entiende que lo que Nolly hace es lo mejor para la serie, todo el equipo la adora. ¿Todo? Todo no: sus jefes la despiden de la noche a la mañana sin darle ninguna explicación.

En ese momento, Nolly pasa de creerse casi invulnerable a mostrar su fragilidad, su miedo. Está sola, es mayor para el negocio, le aterra volver a actuar en el teatro y salir de 'Crossroads', su lugar seguro. «Sé muy bien quién soy. Soy una actriz mediocre de un culebrón. Podría haber seguido así hasta que me muriera», le dice a su viejo amigo Larry Grayson, interpretado por Mark Gatiss, en una escena deliciosa: ver a Helena Bonham-Carter en uno de los grandes papeles de su carrera (no es fácil transmitir la vulnerabilidad y, al mismo tiempo, el carácter de una mujer como Gordon) charlando con otro actor del calibre de Gatiss en una conversación llena de complicidad entre dos personas que se resisten a ver cómo sus carreras languidecen es, sin duda alguna, un regalo. El que nos hace Russell T. Davies, autor de otras dos series estupendas, 'It's a Sin' y ' Years & Years'.

La escritura de Russell T. Davies es luminosa e inteligente. No solo encuentra el tono perfecto, ese dificilísimo equilibrio entre la sonrisa y la emoción sincera, sino que, además, nos va descubriendo pasajes de la vida de la protagonista y desvelándonos su personalidad a través de las conversaciones que Nolly mantiene con otros personajes, en especial con Tony Adams (Augustus Prew), compañero de reparto en 'Crossroads' al que le une una tierna relación de amistad: van juntos a ver escaparates, viven uno frente al otro, se miman, se quieren. Curiosamente, el verdadero Tony Adams aparece en el episodio final de la serie, acompañado por otra actriz de 'Crossroads', Susan Hanson, que interpretaba a la camarera.

Como Adams, Russell T. Davies también quiere a Nolly. Se pone de manifiesto en la reivindicación de la figura de una mujer que, como tantas otras, se vuelve invisible a partir de cierta edad, pero sobre todo en el cariño y el respeto con el que trata al personaje. Tras ver la serie, hasta nosotros queremos a Nolly. Aunque nunca hayamos visto 'Crossroads'.