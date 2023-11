Críticas al "peligroso" directo de una reportera de RTVE para informar sobre la borrasca Ciarán: "No hace falta jugársela"

Los estragos que ha dejado en las últimas horas la borrasca Ciarán han llenado los periódicos, las televisiones y las redes sociales de imágenes impactantes. El temporal, una de las borrascas más profundas en los últimos años en Europa, ha provocado la muerte de una joven en Madrid y otra decena de víctimas en países del continente, lo que demuestra la peligrosidad de unos vientos que han alcanzado rachas huracanadas de más de 160 kilómetros por hora.

Ante el riesgo demostrado de este temporal, han surgido muchas voces críticas ante unas imágenes emitidas por Televisión Española en su informativo. En ellas aparecía la reportera Paula Filgueiras informando desde La Coruña del fuerte viento que azotaba junto al mar en esta ciudad gallega. Filgueiras intentaba protegerse del viento y la lluvia con un paraguas transparente, que se iba de un lado a otro, y a duras penas conseguía mantenerse en pie.

La periodista intentaba informar desde la Coruña luchando contra las fuertes rachas de viento.

"Esta es la imagen que estamos recibiendo ahora mismo. Esta es la dificultad que está teniendo nuestra compañera en La Coruña, Paula Filgueiras, para informarnos de la situación del temporal", decía el presentador del Canal 24 Horas Lluís Guilera, para darle paso desde el estudio. Pero al ver las condiciones en las que se enfrentaba al directo la reportera, subrayaba: "No sé si me escuchas, si tienes capacidad para este directo, y te agradecemos el esfuerzo que estás haciendo para contarnos lo que está pasando en el noroeste peninsular".

Filgueiras intentaba entonces recomponerse y ofrecer la información que había recopilado, aunque el foco de atención de todos los espectadores recaía en ella. "Como podéis observar el mar está muy picado, estamos en alerta roja y estamos en la entrada de la bahía, es decir, no estamos ahora dentro donde las olas pudieran alcanzar los nueve metros de altura y es por eso que mantenemos la flota de bajura amarrada. Como veis, hay fuertes rachas de viento que pueden alcanzar incluso los 90 km/h y que están provocando incidencias en los tres aeropuertos de Galicia", decía agarrando el paraguas con fuerza para evitar que saliera volando.

Las imágenes de reporteros que se enfrentan a las inclemencias meteorológicas en directo no son nuevas, pero el debate de si son necesarias este tipo de conexiones para informar al telespectador vuelve a saltar a la palestra cada vez que sale un nuevo ejemplo que llama la atención.

"No hace falta jugársela para dar una noticia. No es necesario hacer un in situ para demostrar lo que se dice. Es posible hacerlo protegidos y seguros. Buen trabajo el de Paula Filgueiras y el del reportero Carlos Purriño", escribían en X desde la sección sindical de USO en CRTVE.

"Queda inaugurada la temporada del reportero al que tenemos que ver empapado, cubierto de nieve, tiritando o luchando contra el viento para atestiguar que llueve, nieva, hace mucho frío o viento", escribía otra usuaria de la red social.

"Soy el único que siente vergüenza ajena de los medios de comunicación al jugar con la vida de sus trabajadores? Pero qué necesidad hay", se preguntaba otro.

La conexión con la reportera terminó con el presentador Lluís Guilera agradeciendo su trabajo y recomendándole buscar un lugar seguro.