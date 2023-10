'Concordia', entre el "neo noir" y la ciencia ficción con un toque de 'Black Mirror'

'Concordia', la nueva miniserie salida de la mente de Frank Doelger, ofrece un proyecto de utopía que se convierte en pesadilla, en una nueva perspectiva del "neo noir" escandinavo con inquietantes toques de infierno tecnológico que recuerdan a 'Black Mirror'.

La serie, estrenada este martes en el Mipcom, el mercado audiovisual que se celebra esta semana en Cannes (Francia), presenta al espectador con las amenazadoras posibilidades que pensaríamos que son del futuro y de la ciencia ficción, pero que ya ofrecen la tecnología y la inteligencia artificial.

Doelger, productor ejecutivo de 'Game of Thrones (Juego de Tronos)' y que ha estrenado este año otra miniserie ('The Swarm', llamada 'El quinto día' en España), explora en seis capítulos cómo sería la organización social del futuro basada en la tecnología, pero reconoce que no hace falta ir al futuro para verlo.

En el coloquio posterior a la proyección, Doelger explicó que le interesaba tratar las nuevas comunidades organizadas creadas por empresas, como Siemens en Alemania o Hershey en Estados Unidos, y cómo harían ahora para lograr uno de sus objetivos, la seguridad. "En el siglo XXI se haría a través de la tecnología", aseguró.

Concordia es una nueva población a la que se trasladan personas para que sus vidas sean vigiladas por un sistema de cámaras, incluyendo en el interior de los hogares, a cambio de que el sistema detecte y anticipe posibles amenazas a la seguridad.

Promovida por un fondo de inversión, la idea se materializa primero en Suecia y busca expandirse a Alemania, pero un extraño asesinato parece poner todo en cuestión.

"Comenzamos pensando sobre si Concordia estaría en el futuro, pero durante el desarrollo nos dimos cuenta de que todo en lo que pensábamos ya se ha hecho", por lo que "decidimos colocar Concordia en el mundo de hoy", explicó Doelger.

Al fin y al cabo, la tecnología que se expone en la serie, "todo lo que se ve en la pantalla, ya somos capaces de hacerla".

Rodada por la productora de Doelger (Intaglio), "Concordia" es una coproducción de la televisión alemana ZDF, France TV, Hulu Japan y MBC (EUA y Arabia Saudí), que tiene el inglés como lengua principal, aunque con algunos diálogos en sueco y alemán.

Dirigida por Barbara Eder, el elenco es internacional, encabezado por la irlandesa Ruth Bradley, con intérpretes alemanes, suecos, franceses, japoneses y de otras nacionalidades.