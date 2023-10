Miguel Ángel Silvestre critica la simplificación y el consumo rápido: "El sistema hace que todo sea blanco o negro"

La segunda temporada de '30 Monedas' llega a HBO Max el próximo lunes 23 de octubre. En ella, Álex de la Iglesia aborda las apocalípticas consecuencias de la lucha entre el bien y el mal a nivel mundial. Sin embargo, haciendo una lectura que va más allá de la ficción, Miguel Ángel Silvestre considera que no puede reducirse todo a algo tan simple.

"El sistema contribuye a que todo sea blanco o negro, fuego o agua, y personalmente es algo que no me seduce en absoluto", expone el protagonista de la serie en una entrevista concedida a Europa Press en la que culpa de ello a la vertiginosa velocidad a la que se mueve la sociedad actual. "El sistema vive del eslogan y no le interesa la profundidad del matiz. Lo que consumimos va tan rápido que no interesa profundizar", manifiesta, poniendo como ejemplo las redes sociales donde pueden verse vídeos cada vez más cortos.

"Cuando me preguntan mi opinión sobre algo, siento que lo que quieren es el blanco o negro, el titular. Pero nunca me he identificado con los titulares porque todo tiene una profundidad. Y desde abajo, cuando profundizas mucho, te das cuenta de que es muy difícil coger el camino de la derecha o de la izquierda. Es algo más global", sentencia Silvestre a este respecto.

Influencia religiosa

Para poder enfocar los conflictos desde el bien y el mal, en '30 Monedas' se hace uso de la simbología católica. "La connotación religiosa es historia de nuestro país", indica el actor. "Quizá en las nuevas generaciones no esté tanto, pero nosotros venimos recibiendo eso desde pequeños", se une su compañera, Megan Montaner. "Esa información la llevamos en nuestro ADN", añade Macarena Gómez. "España es un país con muchas leyendas, mucha tradición oral. En la Península Ibérica han existido muchas religiones y culturas, no es un país de nueva creación. Existe un pasado histórico el cual tenemos que aprovechar", defiende esta última.

A su vez, Pepón Nieto señala que la religión siempre ha dado mucho juego para el género fantástico y de terror. "La religión cristiana y católica es terriblemente oscura y negra, tiene episodios terribles. No solo la Inquisición, casi cualquier pasaje de la Biblia", afirma el actor que destaca que "la imaginería, la estética cristiana, es muy oscura también. Y muy tenebrosa".

"Si piensas en el cine fantástico en general, lo atávico y todo lo que tiene que ver con las religiones está muy intrínsecamente ligado. No es solamente en España", matiza Najwa Nimri, que junto al actor estadounidense Paul Giamatti ('Entre copas', 'Cinderella Man', 'American Splendor') es el gran fichaje de la nueva temporada. "Aquí lo que pasa es que tenemos una simbología muy marcada. Las cruces y toda la estética que tiene que ver con el símbolo es muy marcada y preciosa. Desde ahí se identifica mucho más claramente, y en España más todavía", explica la actriz.

De la Iglesia, un cineasta único

Por otro lado, Nimri reconoce que le hace especial ilusión su fichaje por '30 Monedas'. "A mí me llegó ya la primera temporada, pero no pudo ser y me cagué en todo, sinceramente", desvela la intérprete. "Ya veníamos tirándonos los trastos, solo quería currar con él malamente. Teníamos ganas, era ridículo. Llevamos toda una vida", cuenta en referencia a De la Iglesia.

"Yo estaba en un cine más tal que entiendo que él era como: 'Sí, bueno, me gustas, pero en realidad no tanto'. Y yo era como: 'Bueno, tú a mí también, pero no tanto'. Los dos, de pueblo a pueblo, al mismo pueblo, con la misma actitud de idiotas bastante chulescos. Nos teníamos muchas ganas. Yo flipaba con él, aunque jamás se lo hubiera dicho, también es verdad, y flipaba con todos sus actores y con lo que hacían", elogia Nimri.

"Había algo de entrar en lo lúdico desde el terror que me parecía inalcanzable como actriz. No solamente era su universo, sino que a nivel actoral ahí hay una prueba-error que todos los actores que trabajan con él tienen, que me resultaba muy complicado, lo sentía inalcanzable. Era un reto", afirma la actriz de 'La casa de papel' y 'Vis a Vis', que finalmente ha podido cruzar su carrera con la del director.

"'30 Monedas' es distinta porque es épica y porque la hace Álex, y él ya es distinto en cualquier género", resume Montaner, cuyo personaje vuelve a ser un pilar sobre el que se sostiene la serie. "Álex, tanto con lo que representa dirigiendo como en su vida, es una persona peculiar, libre. Es un enamorado de los juegos de rol, de los cómics, incluso los que él genera", enumera Silvestre.

"Pero lo que tiene la serie y define muy bien su personalidad es que no va con precauciones sobre lo que se supone que el sistema dice que está bien o mal. Él va libre en una expresión artística, muy espontánea, donde es inevitable que no te atrape", concluye el actor. En cualquier caso, Montaner remarca los privilegios del cineasta en una industria como la española en la que el fantástico no es el género dominante. "Tiene la suerte de poder permitírselo", remarca la intérprete.