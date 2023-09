Heraldo defiende la constitucionalidad en la entrega de sus premios anuales

Heraldo celebró este jueves por la noche una nueva edición de sus premios anuales coincidiendo con el aniversario del diario decano de la prensa aragonesa, que acaba de cumplir 128 años. El evento contó como anfitriones con la presidenta del periódico, Paloma de Yarza López-Madrazo, y el de Henneo –grupo de comunicación y tecnología al que pertenece el rotativo aragonés, igual que 20minutos, La información y Cinemanía–, Fernando de Yarza López-Madrazo. En esta 20ª edición fueron galardonados la periodista Pepa Fernández con el Premio Mompeón Motos de periodismo, el bibliográfo y escritor Pepe Melero con el de los Valores Humanos y el Conocimiento, y el presidente de la Fundación Ibercaja, Amado Franco, con el premio Henneo.

“Son tres personas que encarnan valores inherentes a Heraldo como el buen periodismo, la pasión por Aragón y la contribución a la mejora social, económica y cultural de nuestros conciudadanos”, destacó el presidente de Henneo, Fernando de Yarza López-Madrazo.

José Luis Melero, Pepa Fernández y Amado Franco, los tres premiados en la gala José Miguel Marco

En su discurso, hizo una defensa cerrada de la Constitución de 1978 y advirtió de que “fuera de sus límites no hay democracia, no hay nación”. “Es probable que un partido que no ganó los comicios se alce por primera vez en el ámbito nacional con la presidencia del Gobierno en España, algo legítimo, sin duda, pero criticable y cuestionable si es a costa de aceptar unos amenazadores pactos con independentistas, a quienes España y la Constitución les importa menos que nada”, denunció y apeló a un gran acuerdo de los grandes partidos, emulando el modelo de Alemania.

En este sentido, avisó de que “la amnistía a esos golpistas supone la deslegitimación de la democracia porque quebranta el principio de que todos somos iguales ante las normas comunes”. “La Carta Magna no se puede moldear a gusto de intereses partidistas”, subrayó de Yarza, que recalcó que “no permitirán ningún agravio hacia los aragoneses”.

El presidente de Henneo quiso lanzar, no obstante, un mensaje optimista para el futuro: “El horizonte se vislumbra sombrío, pero hay esperanza. Los españoles hemos demostrado que supimos transitar de una dictadura a una ejemplar democracia sustentada por la Constitución. Hemos demostrado también con los años que somos una sociedad con fuerte arraigo y valores sólidos que no rebla ante las dificultades”. Y defendió que “Henneo es un grupo centenario que huye del frentismo”. “Con el Heraldo de Aragón a la cabeza, es un grupo liberal, independiente y transversal. Aquí trabajamos todos para que todos los ciudadanos quepan”, señaló.

En clave aragonesa, De Yarza se refirió al vuelco político en la Comunidad tras las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo. Ofreció la complicidad de Henneo al nuevo presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, para defender los intereses de la Comunidad y los proyectos estratégicos e hizo una llamada al consenso a los principales partidos en asuntos como el proyecto “nuevamente fallido” del campo de fútbol de Zaragoza. También tuvo palabras para el ex presidente Javier Lambán: “Su herencia ha sido la estabilidad, transversalidad, paz social y capacidad para lograr lo que parecía imposible: aunar a cuatro partidos de diferente ideología en un Ejecutivo”.

En su discurso de bienvenida, Paloma de Yarza, aseguró que, el empeño diario de Heraldo es “el de la mejora de un modelo de sociedad que debe apoyarse en la colaboración, en el compromiso compartido y en la igualdad de oportunidades”. Destacó, de hecho, que la igualdad entre hombres y mujeres plasmada “en hitos como la formación de la futura reina de España en la AGM, las tres alcaldesas en las capitales de provincia aragonesas y las victorias históricas de la selección española femenina de fútbol en el Mundial y del equipo femenino del Casademont en la Copa de la Reina, son el reflejo de la normalidad que reclama la sociedad.”

La presidenta de Heraldo, además, destacó la retención del talento como uno de “desafíos inmediatos a los que debemos enfrentarnos como Comunidad” y la defensa de una educación de calidad “desde el máximo consenso”. “Nos jugamos el futuro de las próximas generaciones”. Paloma de Yarza concluyó su intervención con unas palabras de agradecimiento a los trabajadores de Heraldo. “Son ejemplo del buen periodismo, del periodismo de calidad, del que nos gusta practicar y plasmar todos los días en las páginas de Heraldo”.

Premiados 2023

El premio Mompeón Motos de Periodismo de esta edición se entregó a la locutora y periodista, Pepa Fernández, por su brillante trayectoria profesional. Paloma de Yarza destacó que desde hace dos décadas "conduce un espacio donde todos nos podemos encontrar. Reúne lo mejor de lo que tenemos: nuestra literatura, nuestra lengua, nuestro buen humor y nuestra capacidad de dialogar. Es el programa que nos gusta escuchar porque transmite la imagen del país que nos gusta ser".

El premio de los Valores Humanos y el Conocimiento recayó en el bibliófilo y escritor José Luis Melero, “divulgador de la cultura aragonesa, lector curioso, escritor talentoso y experimentado jurista”, del que la presidenta enfatizó “su profundo amor por Zaragoza y Aragón y su generosidad”.

El Grupo Henneo quiso también conceder este año su tradicional reconocimiento a Amado Franco, actualmente presidente de Fundación Ibercaja y figura clave de la economía aragonesa durante las últimas décadas. “Todo el mundo reconoce su brillante trayectoria profesional y personal. Si el año pasado les hablaba de Ibercaja como piedra angular de Aragón, su historia, al menos en los últimos 50 años, no se entiende sin la impronta de Amado Franco”, elogió de Yarza, quien resaltó la transformación, el impulso a la expansión y el saneamiento financiero que acometió Amado Franco en la entidad.

Esta entrega de galardones tuvo lugar en la planta de impresión del diario en Villanueva de Gállego (Zaragoza) y contó con la presencia de la ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, y del presidente de Aragón, Jorge Azcón, entre otros representantes políticos, económicos y sociales de la Comunidad.