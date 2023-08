Richi Vicente pone a rimar los sueños de grandes genios en un programa de la SER

El músico, literato y docente zaragozano Richi Vicente, miembro histórico de La Costa Brava, ha abandondo durante unos meses su vida en Miami (donde tiene habitualmente asiento familiar) para atender varios impulsos profesionales, empezando por conciertos con su grupo. Los próximos en agosto llegan hoy (en Cangas) y el 12 en el Sonorama de Aranda, para deleite de sus incondicionales, convencidos de que el retorno del grupo iba a ser más breve.

Vicente retomará en septiembre el contacto con las aulas en la Escuela de Artes de Zaragoza tras una excedencia, y se ha involucrado junto al ilustrador e historietista Darío Adanti en un segmento del espacio ‘A vivir verano’ de la Cadena SER, conducido por Lourdes Lancho. El programa es de fin de semana, y la colaboración de Vicente es dominical: ‘La historia que rima. Imaginamos el futuro’. El contenedor abarca de las 8.00 a las 12.00, y la participación de Vicente llega a mitad de programa.

"Hicimos una intro el pasado domingo 30 de julio -explica Vicente- y en este primero de agosto ya lo vamos a desarrollar por completo. Va a ser una especie de curso de verano de ocho entregas con Lourdes y Darío en este programa matinal, que el resto del año lleva Javier del Pino. La idea del segmento parte de una frase de Mark Twain que siempre me ha parecido muy buena: “La historia no se repite... pero a veces, rima”. La idea es ir viendo cómo imaginaron el futuro personalidades del mundo de la filosofía, la ciencia, el cine y otras áreas de la cultura. Recordamos su idea y analizamos su evolución, a ver si al menos ha rimado".

El zaragozano abunda en la idea. "Esa concepción inicial del personaje en cuestión tiene muchas veces unas concordancias con lo que depara el futuro, pero al final te das cuenta que el futuro nunca será lo que se veía en la cabeza, porque la trama siempre se ve condicionada por los matices, imponderables y circunstancias imposibles de prever. Es la ironía fina y final de la vida".

En el programa de este domingo 6 de agosto se hablará del filósofo vienés Ludwig Wittgenstein, quien quiso convertir el lenguaje natural en otro lógico y matemático. "Cuando intentó esta conversión lingüística, Wittgenstein dijo que era posible y, a la vez, que no puede existir. Para comprobarlo acudió a un colegio y concluyó diciendo que la clave para conseguir comunicar con ese tipo de lenguaje era abordar el reto desde el juego, haciendo del experimento parte de la vida cotidiana. Lo enlazamos con la popularización de la inteligencia artificial en nuestros días: los conceptos riman, pero no son lo mismo".

Vicente usa igualmente como ejemplo a Walter Benjamin, filósofo y crítico literario alemán, que murió joven y en extrañas circunstancias en el paso fronterizo de Port Bou, en Gerona. "Cuando empezó a desarrollarse el cine, Benjamin se volvió loco con el uso del primer plano: se identificaba entonces con la pornografía. Se adujo que era la diferencia con el erotismo, llegaron a prohibirlo. En el cine ruso de principios del siglo XX, por ejemplo, todo son planos abiertos y coreográficos. Y ya ves, ahora el primer plano es ley en nuestra existencia, gracias a las redes sociales. He ahí la rima".

¿Libro a la vista?

Darío Adanti se encarga de dibujar la trama de las reflexiones que se vuelcan en las ondas, y el tándem no descarta que salga un libro de este esfuerzo. El programa, por cierto, estaba supuesto a comenzar en julio. "Las elecciones han trastocado los planes: en vez de julio ha sido agosto, y seguirá hasta septiembre, unas ocho sesiones que siempre acaban con una canción: no pongo ninguna mía, sería muy egocéntrico. La primera canción es de The New Raemon, ‘Tú, Garfunkel’. "Hay unas frases que dicen “Y ahora compartimos noches / con el primero que pasa/Y abrazamos las cucharas/para ver si alguna encaja”. Esta reflexión sirve para las guerras, nunca acabarán hasta que encajen las cucharas. Hay un mensaje sentimental y pacifista al mismo tiempo".

Vicente avanza que "otro día hablaremos de Víctor Hugo y su predicción de que con la llegada de la imprenta, el papel mataría a la piedra, a las enseñanzas grabadas en las paredes de las catedrales. No sabía que tras la piedra y el papel venía la tijera; hoy todo son retazos, cortes de ideas, los textos largos ya no se estilan".