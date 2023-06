Las lágrimas de Henry Cavill al decir adiós a 'The Witcher' ante cientos de fans

Los fans de Henry Cavill no ganan para disgustos. Después de que el pasado mes de diciembre actor británico confirmara que no volverá a interpretar a 'Superman', ahora se despide de otro de sus mejores personajes, Geralt de Rivia en la serie de Netflix The Witcher.

Hace un tiempo que ya se había anunciado que tras dos temporadas, Cavill se metería de nuevo en la piel del brujo en una tercera temporada pero sería la última. No volverá a hacerlo en la cuarta, ni en la quinta, que ya están confirmadas.

Este sábado, visiblemente emocionado, el actor aprovechó el evento Tudum de Netflix en Brasil, en el que se anunciaban algunas de las novedades de la plataforma, para despedirse de los fans de la serie, que lanza su tercera temporada el 29 de junio.

Chaos is coming 💥 The Witcher Season 3 begins on the 29th of June 🐺⚔️ #thewitcher pic.twitter.com/L7w15eOoyM — The Witcher (@witchernetflix) June 8, 2023

Cavill subió al escenario junto a sus compañeros en la ficción Anya Chalotra (Yennefer), Freya Allan (Ciri) y Joey Batey (Jaskier) y no pudo contener las lágrimas ante el caluroso aplauso de los asistentes, que coreaban su nombre. "Dios mío, muchas gracias a todos. De verdad, siento todo vuestro cariño y yo también os amo. Es maravilloso estar aquí", señaló emocionado. Y tuvo también un recococimiento a sus compañeros de reparto, con los que dijo "ha sido un gran placer y un gran honor" haber trabajado. "Os voy a echar mucho de menos", admitió.

Cuando el actor estuvo en Madrid en 2021 para presentar la segunda temporada de la serie de Netflix, reconoció que es un amante de los videojuegos y los relatos de fantasía. Contó cómo persiguió el papel creado por el novelista polaco Andrzej Sapkowski antes siquiera de que fuese un proyecto atesorado por Netflix y cómo, en un primer momento, fue rechazado. "Mi puerta de entrada a ese mundo fueron los videojuegos pero, al leer los libros, me sorprendió aún más la riqueza de matices. Me di cuenta de que era un papel que tenía que interpretar porque, cuanto más conoces a Geralt, más ves que es increíblemente especial", afirmaba entonces el británico.

Estrenos en Netflix

Netflix presentó este sábado por todo lo alto 45 de sus próximos estrenos, con una apabullante lista de estrellas y la reproducción de imágenes inéditas de algunas de sus series, en un evento global para fans en la ciudad brasileña de Sao Paulo, la mayor de Sudamérica.

Netflix desplegó la alfombra roja para algunas de sus caras más conocidas, además de Henry Cavill también estuvo Chris Hemsworth, protagonista de 'Extraction 2', una película de acción.

El evento, perfectamente orquestado, sirvió para calentar las expectativas ante las segundas temporadas de 'El juego del calamar', 'Wednesday', la quinta y última de 'You', y la séptima de 'Élite', que se estrenará el 20 de octubre.

Los actores André Lamoglia y Valentina Zenere, dos de los protagonistas de esta serie ambientada en un colegio de niños ricos, prometieron "cosas bastante intensas" y anunciaron que la cantante brasileña Anitta forma parte del casting de la nueva temporada.

Nicola Coughlan, que actúa en el papel de Lady Whistledown en 'Bridgerton', dejó entrever para la tercera temporada un potencial romance entre su personaje y uno de los vástagos de la familia protagonista.

Y así se sucedieron durante tres horas las presentaciones, con novedades que se lanzarán en los próximos meses y que buscarán un hueco en el competido universo de Netflix.

Estas incluyen, entre otras, el musical 'The Archies', el drama bélico 'All the light we cannot see', la serie de ciencia ficción '3 body problem', y el remake de la serie de acción 'Avatar: the last airbender"'

Por si quedaba alguna duda de que Netflix es el nuevo Hollywood, Arnold Schwarzenegger, quien se desempeña como jefe de Acción de la plataforma, subió al escenario para anunciar que ya prepara la segunda temporada de 'Fubar', donde hace de agente secreto.

Tras declararse "adicto a Brasil", Schwarzenegger aseguró que, a sus 75 años, todavía no está pensando en retirarse: "Los héroes de acción no se jubilan, solo se recargan".

Transmitido en vivo desde un escenario al aire libre en el parque Ibirapuera, el evento llegó a reunir en ciertos momentos a más de 70.000 espectadores a través de los canales digitales.