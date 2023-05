¿Termina Sálvame? El intrigante mensaje que pone puntos suspensivos a su futuro

Telecinco anució hace unos días la cancelación del programa 'Sálvame' después de 14 años en antena en las tardes de la cadena de Mediaset. Hace unos días, se conocía que el formato que presenta Jorge Javier Vázquez dirá adiós el próximo 23 de junio. Pero, ¿será definitivo?

La productora La fábrica de la tele, responsable del programa, ha publicado un enigmático mensaje en Twitter e Instagram, que ha ilusionado a los seguidores y ha causado furor entre algunos colaboradores del programa.

… pic.twitter.com/4gT75IF4V2 — LA FÁBRICA DE LA TELE (@fabricatele) May 15, 2023

En su perfil ha aparecido un vídeo en el que se lee 'Sálvame' en la arena de una playa y cuando parece que las olas van a borrar las letras, alguien escribe tres puntos suspensivos detrás de la palabra.

¿Qué significa esto? Las especulaciones de todo tipo no han tardado en llegar por parte de los usuarios de ambas redes sociales. El desconcierto de los televidentes se ha visto aumentado por reacciones como la de Terelu Campos, colaboradora del magazine, que ha comentado en la publicación: "Me encantan esos puntos suspensivos!! Tú no pones nada al azar!!". A ella se ha sumado la periodista María Patiño, con un enigmático: "Siempre hay futuro".

Entre los comentarios que interpretan este inesperado tuit de la productora destacan los que creen que el programa podría continuar en otra cadena, pero también los que opinan que solo una forma de despedirse menos dura.

Lo que sí ha anunciado la cadena es que será Ana Rosa Quintana la que ocupará la franja de las tardes de Telecinco a partir de septiembre.

Antes, será Sandra Barneda quien conducirá un nuevo espacio llamado 'Así es la vida', que se emitirá durante los meses de verano.

Sobre el futuro de Sálvame y de sus colaboradores, nada está escrito. Habrá que esperar...